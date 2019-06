Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, au venit miercuri, in Parlament, in contextul blocajului de la Camera Deputaților pentru alegerea unei noi conduceri in locul lui Liviu Dragnea Viorica Dancila discuta cu deputații PSD despre blocajul din Camera Deputaților.…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al Partidului Social Democrat, a anuntat ca la inceputul saptamanii viitoare va efectua o vizita la Bruxelles, unde va avea intalniri cu mai multi lideri europeni, intre care si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.De asemenea,…

- Premierul Viorica Dancila, care este si presedinte executiv al PSD, a anuntat ca au fost convocate pentru marti Biroul Permanent si Comitetul executiv al partidului. Dancila a subliniat ca nu va demisiona din functia de prim-ministru.

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, duminica, la Liceul 'Jean Monnet' din Capitala, ca a votat pentru Romania si pentru romani, pentru o echipa care sa reprezinte tara noastra in Parlamentul European, sa nu se pozitioneze impotriva

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca Guvernul discuta, in prima lectura, proiectul ”O familie, o casa”, care este "o varianta mai aproape de nevoile cetatenilor a programului Prima Casa". Acesta prevede creşterea nivelului garanţiei guvernamentale de la 50% la 80%…

- Premierul Viorica Dancila a explicat in exclusivitate la Antena 3 de ce a afirmat miercuri ca va merge la referendum. „Am spus ca merg la referendum, dar nu am spus modul in care voi vota. Acest lucru il vom stabili in interiorul partidului. Sunt un om care respecta partidul, linia partidului, iar…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la Bacau, ca va merge duminica la urne si va vota atat pentru alegerile europarlamentare, cat si pentru referendum. Aflata intr-o vizita in municipiul...

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, marți, simplicarea atragerii de finantare pentru proiecte locale din Fondul de Dezvoltare si Investitii in valoarea totala de 10 miliarde de euro.`Am discutat despre stadiul implementarii PNDL 1, PNDL2, despre Fondul de Dezvoltari și Investiții și i-am…