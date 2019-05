Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul cu cele mai rapide caderi isi ispita si-a reconfirmat statutul din nou, aseara, la Insula Iubirii. Dupa o prima ceremonie care a continut cele mai multe vesti din cate a avut Insula vreodata, in prima seara, fetele au ales sa se refugieze in propriile lor variante de interpretari si sa traiasca…

- Adrian a facut pasul urmator! A ales un tatuaj care nu lasa loc de interpretari, pentru a-si aminti intotdeauna de experienta traita alaturi de Maria in Thailanda. Denisa insa, cand i s-au aratat imaginile, a fost dezgustata si dezamagita de barbatul cu care a venit la emisiune.

- Ajunși in Thailanda, in cel de-al cincilea sezon Insula Iubirii, Denisa și Adrian au parut sa formeze un cuplu sudat. Au discutat cu naturalețe, fara sa aiba spectaculozitate in gesturi și dialog și fara sa tradeze fisuri evidente.

- Insula Iubirii sezonul 5 urmeaza sa inceapa pe Antena 1 din 22 aprilie. Emisiunea care a cucerit publicul din Romania revine cu noi povești de iubire interesante și cu 4 cupluri dispuse sa-și testeze relațiile. Iata cine sunt participanții acestui sezon! Insula Iubirii sezonul 5. Cuplurile care iși…

- La doar cinci zile de la incheierea filmarilor pentru cel de-al patrulea sezon, „Insula Iubirii" a primit o noua serie de concurenți dispuși sa iși testeze relațiile. Astfel, in timp ce foștii concurenți inca incercau sa invețe sa traiasca cu consecințele faptelor lor, alte cupluri la fel de increzatoare…

- In curand va incepe sezonul cinci, „Insula Iubirii”, iar ispitele Nicoleta, Mircea și Adrian au facut primele declarații despre unul dintre cele mai așteptate show-uri. „Si de data aceasta mi-am facut rolul. Sa il numim rol de data aceasta, pentru ca in patru am fost mult mai atent personal. De data…

- Deunazi, un tinerel, pe care il știu de cațiva ani, mi-a marturisit ca s-a indragostit. I-am privit ochii, aveau alta stralucire. Și vocea i se schimbase, și atitudinea, totul ! Parca era altcineva. O intruchipare masculina a extazului. Dupa ce mi s-a confesat, m-a intrebat, cu sfiiciunea varstei,…