Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsitul de saptamana a marcat un nou atentat terorist in Franta, ivit parca de nicaieri, atunci cand in oraselul Trebes, din sud, un tanar de 25 de ani, Redouane Lakdim, marocan de origine dar devenit cetatean francez, a schimbat delicventa minora pe luare de ostateci si atentat terorist, dupa ce…

- Nicolas Dupont-Aignan, liderul partidului Debout La France, care sustine suveranitatea tarii si principiile lui Charles de Gaulle in politica, a cerut luni reinstituirea starii de urgenta pentru a permite Frantei sa expulzeze strainii care fac obiectul asa-numitelor 'fise S' ('Siguranta…

- Jandarmul-erou care s-a oferit in schimbul unei femei ostatica a teroristului baricadat in supermarket-ul din Trebes, sudul Frantei, a murit. Anuntul tragic a fost facut pe Twitter de ministrul francez de Interne, Gerard Collomb. Locotentent-colonelul de jandarmerie Arnaud Beltrame, de 45 de ani,…

- Colonelul Arnaud Beltrame s-a oferit sa fie el ostatic in locul unei femei, cand un extremist de origine marocana a lansat teribilul atac armat intr-un supermarket din Trebes, dezvaluie publicatia britanica The Sun.Polițistul și partenera lui, Marielle, au spus ”da” intr-un spital din Carcassonne,…

- Polițistul erou din Franța s-a casatorit pe patul morții. Iubita lui a plans pe tot parcursul ceremoniei. Polițistul erou al franței, impușcat mortal de un jihadist, cand s-a oferit sa fie el luat ostatic in locul unei femei, s-a casatorit cu doar cateva ore inainte de a muri pe patul de spital. Colonelul…

- Sfarșitul de saptamana a marcat un nou atentat terorist in Franța, ivit parca de nicaieri, atunci cand in orașelul Trebes din sud, un tanar de 25 de ani, Redouane Lakdim, marocan de origine dar devenit cetațean francez, a schimbat delicvența minora pe luare de ostateci și atentat terorist, dupa ce s-a…

- Francezii – si nu numai – il plang pe locotenent-colonelul de jandarmerie care a impresionat gratie curajului si a altruismului de care a dat dovada, in timpul luarii de ostatici din ziua precedenta, din Trebes. Numele sau este Arnaud Beltrame. Avea 44 de ani, iar vineri a fost printre primii care au…

- Jandarmul-erou al atacului terorist din Franta, de ieri, a murit vineri noaptea la spital. Bilantul victimelor atentatului urca astfel la 4 morti. Timp de cel putin patru ore, un francez cu origini marocane, in varsta de 26 de ani a tinut ostatice mai multe persoane intr-un magazin din localitatea Trebes,…

- Politia a arestat o a doua persoana despre care se crede ca ar avea legaturi cu atacul din localitatea Trebes din Franta in urma caruia au murit patru persoane, conform unei surse citate de Reuters.

- Politia franceza a arestat o a doua persoana suspectata ca ar fi implicata în atacul armat comis în localitatea Trebes, în urma caruia patru persoane au fost ucise, a informat o sursa judiciara, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- "Locotenent-colonelul Arnaud Beltrame ne-a parasit. Mort pentru patrie. Franta nu va uita niciodata eroismul, vitejia, sacrificiul acestuia", a scris, pe Twitter, ministrul francez, care a transmis familiei ofiterului si colegilor sai jandarmi sustinerea intregii tari.Beltrame, un ofiter…

- Jandarmul care a luat, din proprie inițiativa, locul unui ostatice in timpul atacului terorist de vineri, de la un supermarket din orașul francez Trebes, a murit, a anunțat ministrul de interne Gerard Collomb, potrivit Reuters. ”Mort pentru patrie. Franța nu-i va ...

- Presedintele Klaus Iohannis transmite un mesaj de solidaritate fata de poporul francez si condamna cu fermitate atacul care a avut loc la Trebes, in sudul Frantei. Citeste si: ULTIMA ORA - Lovitura GREA pentru firma Tel Drum: Ce INTERDICTIE au impus magistratii de la Tribunalul Bucuresti…

- Unul dintre jandarmii raniti de autorul unei luari de ostatici ucis vineri de fortele de ordine in sudul Frantei a luat voluntar locul unui ostatic civil, a precizat ministrul francez de interne, Gerard Collomb, spunand ca este un ''act de eroism'', in timp ce gruparea jihadista Statul Islamic (SI)…

- Autorul luarii de ostatici din Trebes, in sudul Franței, se numea Redouane Lakdim și avea 26 de ani. Era cunoscut poliției pentru mici infracțiuni dar nu era considerat ca fiind in curs de radicalizare, scrie AFP.

- Un barbat care a luat ostatici, vineri, la un supermarket din orașul Trebes, situat in sudul Franței, a fost lichidat de polițiști, anunța presa internaționala. Atacatorul ar fi omorat trei persoane. Premierul Franței Edouard Philippe a indicat un ”act terorist”.

- Un atac terorist, soldat cu moartea a trei persoane, a avut loc, vineri, în sudul Franței.Un individ înarmat cu un pistol a luat ostatici într-un supermarket din localitatea Trebes, situata în apropierea orasului Carcassonne a anuntat, Ministerul francez de…

- Toti oamenii care au fost luati ostatici, vineri, intr-un supermarket din localitatea Trebes din sudul Frantei au fost eliberati dupa aproximativ patru ore, conform declaratiilor primarului din Trebes. Atacatorul - care a ucis cel puțin doua persoane - a fost omorat de catre fortele de ordine.Ostaticii…

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. O parte dintre clienții și angajații magazinului au reușit sa se salveze. Trei persoane au fost ucise,…

- Un individ inarmat cu un pistol a luat ostatici intr-un supermarket din sudul Frantei, iar atacatorul pretinde ca este membru al retelei teroriste Stat Islamic, relateaza site-ul postului BBC News. Prim-ministrul Frantei, Edouard Philippe, a declarat, vineri, ca luarea de ostatici din orasul francez…

- Update: Toți ostaticii au fost eliberați, scrie Reuters. Totodata, un polițist neînarmat a fost împușcat de un individ care a deschis focul în orașul Carcassonne, aflat chiar lânga Trèbes. Polițistul ranit se afla întâmplator la fața locului, împreuna…

- Un barbat inarmat care sustine ca ar fi jurat credinta gruparii teroriste Statul Islamic (SI) a luat ostatice, vineri, mai multe persoane in interiorul unui supermarket din localitatea Trebes, de langa Carcassonne, din sudul Frantei, la cateva minute dupa ce un politist a fost ranit prin impuscare intr-un…

- (update 13:50) Toți oamenii care au fost luați ostatici de un barbat necunoscut intr-un supermarket din Franța au fost eliberați. Cel puțin o persoana a fost impușcata mortal. Un barbat inarmat a luat ostatici vineri mai multe persoane in interiorul unui supermarket din localitatea Trebes, de langa…

- Mai multe persoane au fost luate ostatice intr-un supermarket din Trebes, in sudul Franței. De asemenea, un polițist a fost impușcat in Carcassonne, la 15 minute distanța cu mașina, de magazin. Autoritațile trateaza incidentul ca unul de natura terorista.

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. Clienții magazinului Super U din Trebes, in apropiere de Carcassone, au fost luați ostatici de un barbat…

- Tentativa de desemnare a lui Jordi Turull ca premier al Cataloniei a esuat. Deputatii din formatiunea "Candidaturii unitatii populare", unul dintre cele trei partide separatiste din Parlamentul de la Barcelona, au anuntat ca se vor abtine de la vot.

- Gaze lacrimogene in parlamentul din Kosovo inaintea unui vot controversat legat de stabilirea liniei de frontiera cu Muntenegru. Deputatii au fost evacuati dupa ce membrii unui partid de opozitie au aruncat grenade lacrimogene.

- Ziua Internationala a Francofoniei, la Timisoara "Franceza este limba libertatii si a dragostei, iar România este cea mai francofona tara din Europa, exceptând tarile native" - a declarat ieri, directorul Centrului Cultural Francez din Timisoara, Cyrille Fierobe…

- Vineri, 16 martie, la Școala din Ogrezeni a avut loc o intalnire cu toți profesorii de limba franceza din zona de Nord a județului Giurgiu la care a participat și un reprezentant al Universitații din Sorbona, invitat de onoare al directoarei Școlii din Ogrezeni Cristina Nița. Școala din Ogrezeni este…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut joi, 15 martie a.c., la Palatul Cotroceni, o alocuțiune in cadrul evenimentului „Romania la Centenar”, organizat de catre Administrația Prezidențiala.Va prezentam in continuare textul alocuțiunii: „Domnule ministru,Domnule…

- Raportul PRK 2018, realizat de publicația franceza l`Argus, arata care sunt cele mai economice vehicule de pe piața. In cazul SUV-urilor, Dacia Duster este lider autoritar de ani buni. In fiecare an, revista franceza ...

- Rata mortalitatii in Uniunea Europeana a fost, in anul 2015, de 1.036 de decese la 100.000 de locuitori, statele membre cu cea mai ridicata rata a mortalitatii fiind Bulgaria (1.660 de decese la 100.000 de locuitori), urmata de Romania (1.530 de decese la 100.000 de locuitori) si Ungaria (1.500 de…

- Polemica in Franta dupa ce ministrul Sanatatii, Agnes Buzyn, a spus ca vinul face rau. Atat de mult a socat ce a spus doamna ministru, incat presedintele Emmanuel Macron a intervenit in apararea producatorilor de vin afirmand: Beau vin la pranz si la cina.

- Expert tehnic internațional : susținerea dezvoltarii restaurantelor pedagogice din liceele profesionale de specialitate din Romania, o prioritate pentru Ambasada Franței in Romania Susținerea dezvoltarii restaurantelor pedagogice in liceele profesionale de specialitate din Romania, precum și a claselor…

- Parlamentul a respins joi initiativa legislativa a Presedintelui, care prevede interzicerea explorarii si exploatarii in Moldova a gazelor de sist prin executarea de foraje. Initiativa a fost votata de mai putin de jumatate din cei 80 de deputati prezenti la sedinta. Potrivit agentiei INFOTAG, proiectul…

- Deputatii dezbat, luni dupa-amiaza, motiunea simpla a PNL intitulata “Lia Olguta Vasilescu – Ministrul Minciunii si al Injustitiei Sociale”. De la tribuna, Olguta Vasilescu a sustinut ca, daca elimina invectivele si cifrele nereale din text, nu mai ramane nimic din motiune si a spus ca multe critici…

- ”Am avut in aceasta dupa-amiaza o intalnire despre care cred ca e bine sa știți: i-am primit pe Viorica Dancila și pe Liviu Dragnea la Cotroceni. A fost planificata din seara cand a avut loc depunerea juramantului din partea noului Guvern, rostul a fost de a defini cadrul colaborarii instituționale…

- Colectivul de cadre didactice de la Școala din Garoafa este mai sarac de acum incolo, prin pierderea profesoarei de limba franceza Mariana Dascalu. Mai bine de trei decenii, Mariana Dascalu i-a invațat pe elevii din localitate franceza. Aceasta a fost foarte atașata de școala și elevi, pe care…

- Turnul Eiffel, unul din monumentele cele mai cunoscute din Paris cu 6 milioane de vizitatori pe an, ramane inchis vineri si sambata, avand in vedere ca zapada si inghetul l-au facut "impracticabil", a anuntat societatea care administreaza monumentul citata de AFP. "Cantitatea mare de zapada care acopera…

- Parlamentul se opune atacurilor Rusiei asupra securitatii informationale si amestecului Kremlinului in politica de la Chisinau. O declaratie care condamna actiunile Moscovei a fost inclusa pe ordinea de zi a legislativului.

- Intr-un discurs mult asteptat la Bastia, seful statului s-a declarat 'favorabil pentru ca (insula) Corsica sa fie mentionata in Constitutia' franceza, una din principalele revendicari ale aliantei intre sustinatorii autonomiei si separatisti. Aceasta ar fi, a subliniat Macron, 'o modalitate de recunoastere…

- "Bineinteles ca daca se va pune problema unei pedepse cu moartea, statul francez va interveni", a declarat Belloubet in timpul unei emisiuni politice organizate de mass-media RTL, Le Figaro si LCI.Solicitata sa precizeze ce actiuni ar fi mai exact preconizate, ministrul a declarat doar…

- Franta a adoptat un cod vestimentar si de conduita pentru deputati. In decembrie 2017, deputatul Francois Ruffin, reprezentant al partidului de stanga LFI, s-a prezentat in parlament purtand un tricou verde al unei echipe de fotbal din regiunea din care provine el.Anterior, deputati din…

- Franța a adoptat, miercuri, un cod vestimentar și de conduita pentru deputații din Adunarea Naționala, dupa cateva "derapaje" ale stangii radicale, criticate de aleșii partidului președintelui Emmanuel Macron.

- ♦ Parlamentarii - care in situatii mult mai putin presante au reactionat incredibil de rapid, tinandu-si sedintele si pana la miezul noptii - nu se grabesc sa transeze problema celui mai controversat act normativ adoptat in ultima parte a guvernarii Tudose, si anume trecerea contributiilor sociale…

- ♦ Viorica Dancila (54 de ani) are la dispozitie zece zile pentru a veni in Parlament cu o echipa si un program de guvernare dupa ce a fost desemnata de presedintele Klaus Iohannis pentru pozitia de prim-ministru ♦ Parlamentul se va reuni in sesiune extraordinara, dar nu vor exista surprize, pentru ca…

- Deputații din Parlamentul rus au adoptat legea care amendeaza actul normativ in vigoare privind mass-media, tehnologia informației și protecția informațiilor, și prevede ca oficialii pot sa declare ca ”agenți straini” persoanele care incaseaza venituri din strainatate. Daca amendamentele intra in vigoare…

- Gigantul francez Lactalis, care a devenit liderul pietei locale de lactate dupa achizitia Albalact, se afla in centrul unui scandal de proportii in Franta, dupa ce a fost acuzat ca nu a retras rapid de pe piata laptele praf descoperit ca era contaminat cu salmonella, potrivit publicatiei franceze…

- Prințul Harry și Meghan Markle au petrecut Anul Nou pe riviera franceza intr-o excursie romantica, dar foarte scurta. Cei doi au fost vazuți la bordul unui avion de linie al British Airways, zburand catre Nisa in ultima zi a anului, Franța, potrivit The Daily Mail. Cuplul a luat in zborul de la ora…

- Apa romaneasca Aur’a, lansata pe piața in urma cu un an și jumatate, a fost recomandata zilele trecute intr-o emisiune a canalului francez de știri CNEWS ca parte dintr-un meniu sanatos cu ocazia Craciunului. Aur’a a fost promovata in aceasta emisiune de catre Samuel Gaubert, managerul celui mai important…