Gafă majoră la 112, în cazul de la Caracal: Gestul care ar fi putut salva viaţa Alexandrei Ies la iveala noi informatii din perioada anterioara perchezitiei la casa criminalului din Caracal. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, operatorul de la 112, care a raspuns apelurilor Alexandrei, in cursul zilei de joi, a comis o gafa majora. Potrivit surselor din cadrul anchetatorilor, in cazul unui apel la 112, in functie de problema reclamata, operatorul face legatura cu autoritatile competente. In cazul in care este reclamat un viol, asa cum s-a intamplat in cazul Alexandrei, operatorul trebuie sa anunte atat Politia, cat si Ambulanta. CITEȘTE ȘI: Sfatul medicului specialist:… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITEȘTE ȘI:medicului specialist:…

Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, faptele, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, potrivit Mediafax. Revenim cu detalii. Post-ul Gheorghe Dinca a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei…

- Alexandra Maceseanu a murit cu zile într-o casa din Caracal dupa ce a asteptat 19 ore ca autoritatile sa localizeze un apel disperat facut de o fata de 15 ani la numarul unic de urgenta 112. Adolescenta a fost rapita si ucisa cu sânge rece de Gheorghe Dinca, în ciuda faptului ca…

- Valeriu Șuhan, fost ofițer de poliție judiciara, a precizat, pentru MEDIAFAX,ca primul lucru pe care polițiștii trebuiau sa il faca in cazul de la Caracal este sa stranga probe ADN ale Alexandrei din casa in care locuia, lucru ce ii ajuta repede sa afle daca ea a fost in casa lui Gheorghe Dinca.Vezi…

- Alexandra a fost vazuta ultima oara miercuri dimineața, cand s-a urcat intr-o mașina de ocazie, așa cum facea de fiecare data cand mergea acasa, in Dobrosloveni, de la meditațiile pe care le facea in Caracal. Un drum de nici zece minute cu mașina, in mod normal.

- Fara institutii functionale, fara oameni competenti si responsabili, dreptul la viata, garantat de Constitutie si de statul roman, risca sa fie o promisiune fara fond, a scris liderul PLUS, Dacian Ciolos, sambata, pe Facebook, in contextul cazului de la Caracal. "PLUS cere ancheta si raspundere…

- Poliția a avut prima reacție oficiala in cazul crimelor din Caracal, care au șocat toata Romania. Reprezentanții oficiali au transmis un comunicat, in care au lamurit informațiile aparute pana acum.

- Alexandra, fata de 15 ani, disparuta in urma cu o zi in Olt si despre care se crede ca a fost ucisa si arsa de catre Gheorge Dinca, de 57 de ani, a apucat sa sune la 112, spunand ca este intr-o casa aproape pararsita. Serviciul Roman de Telecomunicatii a furnizat primele date legate de fata de 15 ani…

- Cazul fetei disparute dintr-o comuna din Olt devine din ce in ce mai șocant. In timp ce exista banuieli clare ca Alexandra Maceșeanu ar fi fost ucisa de șoferul care a luat-o la ocazie, detalii legate de intervenția polițiștilor starnesc revolta.