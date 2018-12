Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat imbracat cu o vesta galbena fluorescenta, similara cu cel purtate de cei care protesteaza impotriva scumpirilor combustibilului din intreaga țara, a amenințat ca va exploda o grenada langa o stație de alimentare cu combustibil in orașul Angers din vestul Franței, a informat vineri ministrul…

- Numarul accidentelor din Romania in care sunt implicați și bicicliști crește de la an la an, iar mersul de doua roți incepe sa devina periculos in traficul aglomerat. Luca Știrbaț, un tanar de 19 ani, vrea sa reduca accidentele din trafic și lanseaza: vesta cu semnalizare pentru bicicliști. O vesta…

- Evenimentul de deschidere a avut loc ieri la Hotelul Astoria, cand managerul, dr. Mihai Glod, a sustinut un cuvant de deschidere, iar apoi a fost tinuta o slujba religioasa fiindca ieri a fost sarbatorita in calendar ziua „Sfintilor Doctori fara de Arginti Cosma si Damian", care sunt patronii spirituali…

- CHIȘINAU, 18 oct — Sputnik. Provocarile Occidentului, perspectiva celui de-al III-lea razboi mondial și poziția mai apropiata a Chinei fața de Rusia sunt doar câteva dintre subiectele abordate de catre ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în cadrul unui interviu pentru…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului și-a deschis luni, 1 octombrie, porțile. Mii de studenți au luat parte la festivitatea de deschidere din Aula Magna a universitații. La eveniment au participat reprezentanți ai instituților publice, secretarul de stat in Ministerul…

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad" din Iasi a marcat si anul acesta debutul anului universitar prima dintre institutiile de invatamant superior din capitala Moldovei. Intr-o ceremonie festiva care a avut loc in Aula Magna „Haralamb Vasiliu", rectorul institutiei,…

- Președintele Klaus Iohannis va participa luni, la Alba-Iulia, in prima zi de școala, la ceremonia de deschidere a anului școlar, care va avea loc la Colegiul National „Horia, Cloșca si Crișan”. Anul școlar incepe luni, 10 septembrie 2018 , si se va termina vineri, 14 iunie 2019, avand o durata de 34…

- Premierul Theresa May a 'imbracat constitutia britanica cu o vesta sinucigasa si i-a predat Uniunii Europene detonatorul' atunci cand a prezentat planul privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, a afirmat, duminica, fostul ministru de externe britanic Boris Johnson,