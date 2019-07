Stiri pe aceeasi tema

- Ivanka Trump, fiica președintelui american Donald Trump, a transmis un mesaj de felicitare pentru Boris Johnson, noul premier al Marii Britanii, insa a facut o gafa. in mesajul de felicitare transmis de Ivanka Trump pe contul sau de Twitter, aceasta a scris greșit numele țarii. Astfel, in loc de United…

- Presedintele american Donald Trump l-a felicitat marti pe Boris Johnson, desemnat de militantii Partidului Conservator, aflat la guvernare in Marea Britanie, sa ii succeada in functie premierului Theresa May, relateaza agentiile internationale de presa. "Felicitari lui Boris Johnson pentru ca a devenit…

