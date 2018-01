Stiri pe aceeasi tema

- Coperta pregatita de revista americana Vanity Fair pentru editia anuala dedicata Hollywood-ului a starnit zambete si glume pe retelele de socializare. Motivul este neatentia editorilor de imagine care au lasat cam multe maini si picioare in cadru.

- Aactrita Reese Witherspoon apare cu trei picioare, pe coperta celebrei reviste Vanity Fair. Intr-o alta fotografie, stearsa intre timp de pe site-ul oficial al revistei, Oprah Winfrey are trei maini, anunta BBC.

- Finala de la Melbourne putea fi disputata de doua jucatoare sponsorizate de Adidas. Caroline Wozniacki e sub contract cu acest brand, care a renuntat insa la colaborarea cu Simona Halep in 2017, dupa patru ani.

- Situație halucinanta in cazul unui barbat fara maini și fara picioare care ar fi batut un polițist din Moldova. Nicolae Ceban a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru huliganism. Chiar daca barbatul a scapat de executarea pedepsei, barbatul infirm are cazierul patat. Nicolae Ceban…

- Coperta editiei Hollywood a revistei Vanity Fair a devenit tinta glumelor online, dupa ce actrita Reese Witherspoon apare ca avand trei picioare. Pe coperta Vanity Fair Hollywood apar Oprah Winfrey, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Tom Hanks, Michael B. Jordan, Zendaya, Jessica Chastain, Claire Foy,…

- Nicolae Ceban, un barbat fara mâini și fara picioare din Republica Moldova, a primit o pedeapsa de un an dupa gratii, cu suspendare. Acesta este acuzat ca ar fi batut un polițist în vara anului 2016.

- Ceea ce s-a dorit a fi o ședința foto glam pentru ediția de Oscar a revistei Vanity Fair a avut parte de reclama pe jumatate rușinoasa, din cauza faptului ca Oprah Winfrey și Reese Witherspoon, doua dintre vedetele din fotografia de coperta, au expus doua greșeli de Photoshop. Ei bine, se pare ca in…

- In așteptarea ceremoniei de decernare a premiilor Oscar care va avea loc pe 4 martie, 12 dintre vedetele importante de la Hollywood s-au reunit pentru o ședința foto VIP. Ca in fiecare an, Vanity Fair a lansat o ediție speciala pe coperta careia apar cateva dintre cele mai mari personalitați din showbizul…

- Un barbat de 43 de ani din satul Poiana, raionul Soldanesti, din Republica Moldova, a ajuns în stare grava la spital cu degetele de la mâini si picioare degerate. Acesta a fost gasit inconstient în curtea sa.

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in marile orase americane, la Marsul Femeilor, al doilea de acest fel dupa protestul masiv de anul trecut impotriva presedintelui Donald Trump, criticand Administratia de la Washington, relateaza The Associated Press.

- Dupa ce a venit de mai multe ori la TV pentru a anunta ca este intr-o criza financiara, Oana Lis le-a aratat tuturor in ce consta cina ei. Ei bine, sotia fostului edil al Capitalei a avut pofta de pate si chiar asta a mancat.

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in marile orase americane, la Marsul Femeilor, al doilea de acest fel dupa protestul masiv de anul trecut impotriva presedintelui Donald Trump, criticand Administratia de la Washington, relateaza The Associated Press.

- Cel puțin 13 oameni și-au pierdut viața in sudul statului California, in urma unor alunecari de teren devastatoare. Oficialii locali au descris scena ca una de pe fronturile Primului Razboi Mondial, iar autoritațile au avertizat ca bilanțul ar putea sa creasca, in contextul in care cel puțin 20 de oameni…

- H&M a starnit un val de controverse cu o reclama in care apare un copil de culoare care poarta un hanorac cu mesajul „Cea mai tare maimuța din jungla” . Mai multe vedete au criticat compania, in timp ce rapperul The Weeknd a anunțat ca nu mai colaboreaza cu brandul. „M-am trezit in aceasta dimineața…

- Oprah Winfrey, acum in varsta de 63 de ani, si-a inceputul discursul cu sentimentele pe care le-a avut atunci cand l-a vazut pe Sidney Poitier castigand un Oscar pentru cel mai bun actor in anul 1964. „Nimic nu este pierdut daca acum, undeva, o fetita se uita la mine si vede ca sunt singura femeie de…

- Donald Trump a scris pe Twitter ca James Comey, mana dreapta a lui Hillary Clinton, a fost acuzat de incalcarea protocoalelor de securitate de baza. "A pus Parole Secrete in mainile agenților straini. Mai țineți minte pozele cu marinari pe submarine? La inchisoare! Trebuie ca Departamentul…

- Actrita Jessica Alba a nascut, in ultima zi a anului trecut, un al treilea copil, un baiat pe nume Hayes, relateaza agentia de stiri UPI. "Hayes Alba Warren, tu stii cu siguranta cum sa suni la usa noului an! Ai venit pe lume cu cateva zile mai devreme, dar nu puteam fi mai fericiti. Mama…

- "Iranul a esuat la toate nivelurile, in ciuda unui acord foarte prost facut cu ei de administratia Obama. Marele popor iranian a fost reprimaT ani de zile. Sunt infometati de mancare si libertate. Bogatia Iranului este confiscata, la fel ca si drepturile omului. Este vremea ca aceste lucruri sa se schimbe",…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, luni, ca pentru Iran a venit „vremea schimbarii”, dupa protestele violente din ultimele zile. „Iranul a esuat la toate nivelurile, in ciuda unui acord foarte prost facut cu ei de administratia Obama. Marele popor iranian a fost reprimaT ani de zile. Sunt…

- Mesajul Simonei Halep in ultimele ore ale anului 2017: ”E o zi trista pentru mine!”. Simona Halep va debuta maine in primul tur al turneului de la Shenzen contra lui Nicole Gibbs (ora 06.30). Simona Halep a avut timp sa se gandeasca la fostul sponsor și sa-i transmita un gand in ultima zi a anului. …

- In ciuda faptului ca este extrem de neatractiva, ciuperca unghiei reprezinta o problema serioasa de sanatate. In acest caz, cele mai comune tratamente includ antibiotice, dar aceste medicamente sintetice pot...

- Oana Matache a nascut ieri, in a doua zi de Craciun, o fetita de nota 10. Astazi, Delia a postat pe pagina ei personala de Facebook prima poza cu micuta. Citeste si Sora Deliei Matache, Oana, a nascut. Ce nume va primi fetita FOTO "Doamneeeee!!!!Uite iubirea!", a scris Delia Matache…

- "Lumea doreste pace, nu moarte!", a scris pe Twitter vineri presedintele american, Donald Trump, dupa noile sanctiuni votate in unanimitate de Consiliul de Securitate al ONU impotriva Coreii de Nord, relateaza AFP. "Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite s-a pronuntat cu 15 voturi la zero in…

- Multi dintre utilizatorii de retele de socializare deja incep sa se gandeasca de doua ori inainte de a furniza informatii catre Facebook, Twitter sau Instagram, intrucat acestea pot fi folosite in special pentru urmarirea si identificarea preferintelor in materie de produse ce pot fi apoi promovate…

- 'Pe legile justitiei s-au facut discutii, dar eu as trage un semnal de alarma pe proiectul de modificare a celor doua Coduri - penal si de procedura penala. Sunt amendamente, ca nu putem discuta decat pe amendamente, care, Doamne Dumnezeule, sper sa nu intre niciodata in vigoare, vor paraliza efectiv,…

- „Am soția romanca, locuiesc in Romania, acum am facut cozonac. Cand primesc cetațenia?”, a scris Adam Sambrook, pe Twitter. Oamenii au „gustat” gluma și au redistribuit postarea de zeci de ori. Inclusiv contul oficial al Ambasadei Marii Britanii la București a dat mesajul mai departe.…

- O clipa de neatentie putea sa produca un adevarat dezastru in cartierul pitestean Trivale. Pompierii argeseni au intervenit sambata seara pentru stingerea unui incendiu ce a izbucnit la etajul patru al unui imobil din Pitesti. Din cate se pare incendiul a pornit de la o tigara aprinsa ce a ajuns…

- Betty Salam nu si-a revenit nici acum dupa ce si-a pierdut mama, desi au trecut aproape opt ani de la tragicul moment. Artista ii simte foarte mult lipsa femeii care i-a dat viata si, ocazional, urca pe contul personal de socializare fotografii cu Fanica. A

- Avocatul personal al lui Donald Trump, John Dowd, si-a asumat responsabilitatea pentru continutul tweet-ului de sambata al presedintelui american despre concedierea fostului sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, o figura centrala in ancheta privind amestecul Rusiei in…

- Paris Hilton a publicat pe contul sau de Twitter doua imagini in care apare alaturi de o blondina la fel de celebra. In dreptul pozelor aceasta a scris si mesajul "In urma cu 11 ani, eu si Britney Spears am inventat selfie-urile", dar a fost rapid criticata de catre fani.

- Nu de putine ori, am fost in postura de a recunoaste ca atat copiii, cat si animalele, reusesc sa ne ofere adevarate lectii de viata, exemple de ambitie, putere si dorinta de a trai. Micutul din imagini este o adevarata forta.

- Asemenea actriței Reese Witherspoon și-a supermodelului Cindy Crawford, Catherine Zeta-Jones are copie fidela, cu care imparte ADN-ul. E vorba despre fiica ei adolescenta, pe nume Carys, care e cu greu deosebita de marea actrița. In cea mai recenta postare internauta a Catherinei Zeta-Jones, fiica acesteia…

- Radu Stefan Banica este fiul celebrului Stefan Banica Jr. Acesta calca pe urmele tatalui sau in ceea ce priveste cariera, dar nu numai. In varsta de 14 ani, este baiatul cel mare al lui Banica si al fostei sale iubite, Camelia Constantinescu. Adolescentul a mostenit foarte multe de la tatal sau celebru,…

- Singura romanca aleasa de Dumnezeu sa poarte stigmatele Domnului Iisus Hristos s-a nascut in Arad și credea ca este o fecioara aleasa de Dumnezeu. Avea viziuni in care i se infațișau Maica Domnului și Dumnezeu.

- "As aprecia foarte mult daca Arabia Sadita ar efectua oferta publica initiala a Aramco la bursa din New York. Foarte important pentru Statele Unite", a scris Trump pe Twitter. Mesajul, scris cu cateva ore inainte de plecarea presedintelui Trump intr-un turneu de 11 zile in Asia, a luat prin surprindere…

- Militarii americani "au lovit ISIS 'mai dur' in ultimele doua zile", a scris de asemenea președintele pe Twitter, scrie Agerpres. "ISIS susține ca Animalul Degenerat care a ucis și ranit grav oameni minunați in West Side (Manhattan — n.r.) era 'soldatul' lor. Din aceasta cauza, armata a lovit…

- Potrivit jandarmilor din Brasov, un apel pe numarul unic 112 a anuntat ca un barbat a fost atacat de urs in localitatea Harseni, la fata locului fiind directionat un echipaj al ISU, dar si o subinitate din cadrul Detasamentului de Jandarmi din Fagaras. Echipajele au constatat ca apelul se…

- Militarii americani "au lovit SI 'mai dur' in ultimele doua zile", a scris de asemenea președintele pe Twitter. "SI susține ca Animalul Degenerat care a ucis și ranit grav oameni minunați in West Side (Manhattan — n.r.) era 'soldatul' lor. Din aceasta cauza, armata a lovit SI 'mai dur' in…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris, vineri, pe Twitter ca reteaua terorista Stat Islamic ”va plati un pret foarte mare” pentru fiecare atac comis impotriva Statelor Unite, in contextul in care gruparea terorista a comis atacul din urma cu trei zile de la New York, potrivit France 24.…

- Emmanuel Macron i-a scris adolescentei de 13 ani o poezie despre Turnul Eiffel. Fetita pe nume Sophie a fost atat de impresionata de cunoscutul monument, pe care l-a vizitat in timpul unei excursii, incat si-a imortalizat experienta intr-o poezie.

- Primarul interimar Nistor Grozavu spune ca niciodata nu a cautat funcții de raspundere și ca mereu a cautat sa revina la catedra. Grozavu susține ca și-a depus de 2 ori cererea de demisie, dar a fost convins sa renunțe. La fel cum, spune primarul interimar, ar fi fost intors din drum atunci cand a candidat…

- ''Teroristii au venit in tara noastra prin asa-numitul 'Program al Loteriei Vizei Diversitatii', o frumusete a lui Chuck Schumer'', liderul democratilor din Senat, a scris Trump pe Twitter. ''Vreau un sistem pe baza de merit'', a punctat el mai departe. ''Luptam din greu pentru o imigratie bazata pe…

- Donald Trump a reacționat pe Twitter in urma atacului terorist din New York, soldat cu cel puțin opt morți. Președintele american a scris ca „pare sa fie un alt atac comis de o persoana bolnava și dereglata”. LIVE UPDATE / Atac terorist in New York, soldat cu cel puțin opt morți „In New York pare sa…

- Cei trei mineri raniți in explozia de luni dimineața de la mina Uricani din Valea Jiului prezinta arsuri ale cailor respiratorii și arsuri pe maini, picioare și fața, a declarat directorul Spitalului de Urgența Petroșani, dr. Alin Vasilescu. Potrivit sursei citate, pentru doi dintre minerii…