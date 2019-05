Stiri pe aceeasi tema

- Regele Felipe al VI-lea al Spaniei a avut parte de o surpriza neplacuta in timpul unei ceremonii oficiale in Italia, cand o orchestra a cantat din greseala versiunea franchista a imnului national, relateaza miercuri dpa potrivit Agerpres. Gafa a fost comisa marti, la teatrul de opera San Carlo…

- Rona Hartner este o femeie puternica si foarte credincioasa, astfel ca lupta cu toata puteresa sa se faca bine. Artista este foarte optimista si stie ca daca va urma sfaturile medicului se va face bine.

- Strazile din China sunt periculoase uneori și pentru oamenii legii! Un incident mai puțin obișnuit a avut loc pe o strada din orașul Xianyou, din provincia Fujian. Mai mulți polițiști de la circulație erau in timpul serviciului cand au vazut un motociclist circuland fara casa. In plus, omul avea in…

- Un roman stabilit in Italia a fost șocat sa afle ca mașina sa a fost incendiata intenționat de cineva. Barbatul s-a intors de la munca in seara de 19 martie și și-a parcat mașina in dreptul propriei locuințe. In jurul orei 21.30, el a fost informat ca mașina lui ardea ca o torța. Deși a chemat imediat…

- David Ospina, portarul lui Napoli, i-a ținut atat pe coechipierii sai, cat și pe toți suporterii veniți pe stadionul San Paolo cu sufletul la gura.Cu doar cateva minute inainte de finalul primei reprize a partidei Napoli - Udinese, goalkeeper-ul columbian a cazut inconștient pe teren. Medicii…

- Adrian Neaga a fost, fara indoiala, unul dintre cei mai valorosi fotbalisti romani din ultimii 20 de ani. Nascut in Pitesti, orasul care i-a dat „sportului rege” pe legendarii Nicolae Dobrin si Adrian Mutu, „Rica” a ajuns de nerecunoscut.

- Internauții comenteaza activ acțiunile unei blonde excentrice care s-a apropiat de un automobil Porsche Boxter cu un topor în mâna și a început sa loveasca metodic în capota. Incidentul a avut loc în centrul orașului Kiev, Ucraina, chiar în vazul trecatorilor.…