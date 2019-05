Gafa Game of Thrones a adus Starbucks peste 2 miliarde dolari din publicitate gratuita

Stiri pe aceeasi tema

- Ce lipsește din aceste analize, insa? Cifrele, cifrele oficiale. Care arata cu totul altceva. Arata, de exemplu, ca economia Romaniei crește din 2016 extrem de sanatos, cu mult peste media creșterii la nivelul Uniunii Europene. Astfel, daca in 2016, țara noastra avea un PIB de 759,227 de miliarde de…

- Presedintele Donald Trump si opozitia democrata par sa fi lasat la o parte unele divergente si au convenit asupra elaborarii unui program de dezvoltare a infrastructurii, a carui valoare este estimata la circa 2.000 de miliarde de dolari, informeaza AFP. ''Am cazut de acord asupra unei…

- In decurs de un deceniu, Rusia si-a majorat de patru ori rezervele de aur. 2018 a fost de departe cel mai ambitios an de pana acum. Banca Centrala a cumparat anul trecut nu mai putin de 274 de tone de lingouri de aur in valoare de peste 11 miliarde de dolari, potrivit digi24.roDorinta lui…

- Grupul aeronautic european Airbus este aproape de a semna un acord de miliarde de dolari cu China, dupa intarzierea cu peste un an a negocierilor, au declarat pentru Reuters surse din industrie, potrivit https://www.agerpres.ro/.Reprezentantii Airbus nu au comentat informatia. Citește…

- Potrivit listei Forbes a miliardarilor lumii, opt tineri sub 30 de ani au intrat in top, dintre aceștia trei și-au facut singuri averea și cinci au moștenit-o. Patru femei și patru barbați sunt pe lista celor mai tineri opt miliardari din topul Forbes, domeniile de activitate ale companiilor lor fiind…

- Jeff Bezos ramane pentru al doilea an consecutiv cel mai bogat om din lume. Averea fondatorul gigantului magazin online Amazon, in varsta de 55 de ani, s-a marit in ultimul an cu 19 miliarde de dolari si a ajuns la 131 de miliarde.

- Ion Tiriac ocupa anul trecut locul 1.867 la nivel mondial in topul Forbes, tot cu o avere de 1,2 miliarde de dolari. Dezvaluiri SOCANTE! Ion Tiriac, implicat in mega-scandalul care cutremura Romania. Poate fi INCULPAT! La varf, nu exista modificari in clasamentul celor mai bogati oameni…

- Facebook și Comisia Federala pentru Comerț (FTC) din Statele Unite negociaza o amenda de "miliarde de dolari" pentru problemele rețelei de socializare legate de confidentialitatea si protectia datelor, potrivit unui raport publicat de Washington Post, relateaza Associated Press, conform Mediafax.Washington…