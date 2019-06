Stiri pe aceeasi tema

- Asociatii de aparare a drepturilor omului si internauti din Ucraina si-au exprimat marti indignarea dupa ce cu o zi in urma noul presedinte Volodimir Zelenski a comparat femeile din tara cu o "marca" turistica, relateaza AFP. "Turistii au spus intotdeauna ca Ucraina este foarte frumoasa,…

- 'Rusia trebuie sa opreasca razboiul in Ucraina', a declarat reprezentantul special al SUA pentru negocierile cu Ucraina, Kurt Volker, intr-o conferinta de presa, calificand Rusia drept invadator. Noul presedinte ales Volodimir Zelenski anuntase in discursul rostit la investirea sa acum mai mult de…

- 'Dizolv astazi Rada Suprema de legislatura a opta', a declarat el in fata deputatilor si invitatilor straini prezenti in hemiciclu, in pofida incertitudinilor juridice persistand asupra capacitatii sale de a lansa acest proces foarte incadrat. Partidul presedintelui Zelenski nu este reprezentat in…

- Fostul presedinte ucrainean Viktor Ianukovici, care s-a refugiat din 2014 la Moscova in urma uriasei miscari de contestare care a adus fortele prooccidentale la putere la Kiev, ar dori sa se intoarca in Ucraina dupa plecarea din functia de presedinte a lui Petro Porosenko si instalarea noului sef…

- 'Exista o sansa de ameliorare a cooperarii cu tara noastra', a declarat pe pagina sa de Facebook premierul Dmitri Medvedev, primul oficial de rang inalt de la Moscova care a reactionat dupa victoria zdrobitoare duminica seara a lui Volodimir Zelenski - un actor de comedie fara experienta politica…

- Sustinuti de Moscova, rebelii separatisti prorusi au facut secesiune, in 2014, dupa rasturnarea de la putere a presedintelui ucrainean Viktor Ianukovici, in urma unor manifestatii prooccidentale, marcate de violente sangeroase.Ei spera in prezent ca, la fel ca Crimeea, sa se ”alipeasca”…

- Comisia electorala nationala din Ucraina a stabilit pentru 21 aprilie data celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, in care se vor confrunta actualul sef al statului Petro Porosenko si actorul de comedie Volodimir Zelenski, transmite DPA. In primul tur al scrutinului prezidential,…