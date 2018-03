Gafă diplomatică de proporţii în capitala Canadei Autoritatile de la Ottawa au dorit luni sa onoreze prezenta cuplului regal al Belgiei, care a inceput o vizita oficiala in Canada, prind arborarea drapelului belgian in gradina resedintei reprezentantului reginei Elisabeta a II-a, suverana Canadei, dar din greseala au ridicat drapelul Germaniei, relateaza postul de televiziune BFMTV. Gafa a fost rapid remediata. Doua drapele micute - unul canadian cu celebra frunza de artar in mijloc si celalalt al Germaniei (format din trei benzi orizontale de dimensiuni egale in culorile negru, rosu si auriu) - au fost legate cu o panglica galbena… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Canada au facut o greșeala grava de protocol. Regele și regina Belgiei, aflați in prima vizita oficiala dupa 40 de ani, au fost primiți la ceremonia de plantare a unor copaci cu steagul Germaniei. Greșeala a fost rapid remediata și nu a parut sa ii afecteze pe oficialii belgieni. Regele…

- Gest nesportiv al Carolinei Dolehide in meciul cu Simona Halep de la Indian Wells: i-a tras una in piept! LIVE TEXT Simona Halep – Caroline Dolehide, in turul III la Indian Wells. Simo, calificare cu peripeții. Halep a invins neașteptat de greu in turul al treilea la Indian Wells, dar nu pentru ca adversara…

- Jucatoarele romane de tenis Monica Niculescu si Sorana Cirstea se vor infrunta in prima runda a probei de simplu la turneul WTA de la Indian Wells (California), competitie din categoria Premier Mandatory, dotata cu premii totale de 8.648.508 dolari. Niculescu (30 ani, 71 WTA), venita din calificari,…

- Decesul lui Davide Astori, survenit in cursul nopții de sambata spre duminica, a șocat lumea fotbalului. Vedetele sportului-rege nu au intarziat sa-și manifeste regretul pentru trecerea in neființa a capitanului Fiorentinei. Foarte multe mesaje au fost postate de fotbaliști sau de cluburile de fotbal…

- Dupa o vacanța prelungita, puțina odihna in scaunul aeroportului nu strica dar nici nu face bine. Și-au dat seama de asta un grup de artiști romani care, venind din Statele Unit, au petrecut intreaga zi de joi pe principalul aeroport londonez, vina pentru decalajul zborului spre casa fiind decalat…

- Jucatorii echipei Boston Bruins le-au oferit un adevarat festival ofensiv fanilor lor, joi seara, in Liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata, impunandu-se cu scorul de 8-4 in fata campioanei en titre, Pittsburgh Penguins. Cehul David Krajci a reusit al patrulea sau hat-trick in NHL, in…

- Un front atmosferic rece continua sa afecteze o mare parte a Europei, iar numarul total de decese a ajuns la 55, pe fondul ninsorilor abundente si a vantului puternic, relateaza BBC News si The Associated Press.

- Nintendo anunța ca Splatoon 2 va primi in aceasta dimineața un update semnificativ. El aduce noua harta Goby Arena, arma Dark Tetra Dualies și multe imbunatațiri și rebalansari ale gameplay-ului, detaliate pe site-ul oficial. Splatoon 2 este disponibil in exclusivitate pe Switch.…

- Le-a trebuit 10 de ani sa se intoarca in Statele Unite, la sfarșitul lui 2017, pentru un nou turneu, aniversar, și iata ca, la doar trei luni de la incheierea acestuia, trioul pleaca din nou peste ocean. Dupa succesul reputat in luna noiembrie 2017, cand au cantat cu casa inchisa in majoritatea concertelor…

- Marele retailer eMAG continua marea campanie de reduceri substanțiale, pe care nu aveți cum sa le ratați. Numeroase produse destinate casei, electronice, electrocasnice, jucarii sau produse fashion, toate au prețuri speciale.

- Numit 'Mars pentru vietile noastre', protestul va avea loc pe 24 martie la Washington si in alte orase din tara. Nikolas Cruz, fost elev la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, la nord de Miami, a deschis focul cu o pusca semi-automata pe culoarele liceului, omorand 17 persoane,…

- Militarul veteran Ionuț Butoi, campion la tir la Jocurile Paralimpice de la Toronto, țintuit in scaun cu rotile dupa ce a fost grav ranit in Afganistan, in anul 2008, va urca in ringul de box, alaturi de un fost campion național, Nicolae Stan. La randul sau, Stan, a ajuns in scaun cu rotile dupa ce…

- Adrian Barbu, fost partener de dublu al lui Mergea, suspendat doi ani pentru dopaj. Federatia Internationala de Tenis (ITF) a anunțat miercuri ca sancțiunea a intrat in vigoare de la 16 august 2017. Adrian Barbu a fost suspendat pentru incalcarea regulamentelor antidoping. Conform ITF, in esantionul…

- SORANA CIRSTEA - CAROL ZHAO LIVE la FED Cup. ONLINE STREAM Digi Romania - Canada - VIDEO. Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea o va intalni pe Carol Zhao in primul meci de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si Canadei, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, sambata, de la ora 13,00, in Sala Polivalenta…

- FED CUP ROMANIA-CANADA. Sorana Cirstea (27 ani, 38 WTA) o va infrunta in premiera pe Carol Zhao (22 ani, 138 WTA), cea mai buna jucatoare din lotul deplasat de oaspete.Al doilea meci de simplu se va desfasura intre Irina Begu (27 ani, 37 WTA) si jucatoarea de origine romana Bianca Andreescu…

- Deputatii europeni au cerut o evaluare a regimului actual al orei si, daca este necesar, o revizuire a regulilor, intr-o rezolutie adoptata joi in Parlamentul European la Strasbourg, informeaza legislativul european intr-un comunicat de presa. Iniţiative cetăţeneşti au arătat…

- In regia Ivanei Mladenovic, „Soldații. Poveste din Ferentari” este primul film ce va fi proiectat la Cinematograful Arta din Arad anul acesta, pe 9 februarie, de la ora 20. Este vorba despre debutul in lungmetraj al regizoarei, iar premiera naționala a acestuia a avut loc in urma cu doar cateva zile.…

- Cautarile pentru zborurile din Romania spre Canada au avut o crestere de 16% in acest an fata de 2017, arata un studiu al echipei Momondo.ro, motor de cautare care compara ofertele de preturi la bilete de avion, hoteluri sau inchirieri auto. Principalele destinatii catre care calatorii romani se indreapta…

- Ridicarea vizelor de intrare in Canada de la 1 decembrie 2017, a determinat o creștere a numprului de romani ae vor sa calatoreasca peste Ocean. Potrivit bunei analize a motorului de căutare momondo.ro, interesul românilor de a călători în Canada în 2018 a crescut cu…

- Arc System Works va lansa un “Game Balance Re-Finement Update” pentru Guilty Gear Xrd Rev 2 in luna martie: The #GuiltyGear Xrd REV2 balance patch is coming in March! How do you improve upon perfection? We aren't sure, but we are doing it anyway. #GGXrdREV2 pic.twitter.com/HfUKIukdzF — ArcSystemWorks…

- "De-a lungul anilor, am facut aproape toate greselile pe care vi le puteti imagina", a scris el pe pagina sa personala. "Am facut zeci de greseli tehnice si tranzactii proaste. Am avut incredere in persoane nepotrivite si am plasat persoane talentate in posturi proaste. Am ratat tendinte importante…

- "Dupa ce am petrecut aceasta saptamana odihnindu-ma si incercand sa ma refac dupa accidentarea de la Australian Open, din pacate refacerea nu este completa ca eu sa pot juca in acest weekend la Cupa Federatiei", a afirmat Halep in postarea sa. "Echipa e pe primul loc si e mult mai important…

- Una dintre cele mai apreciate cântarețe internaționale, Celine Dion, trece prin momente grele. Artista este bolnava, iar medicii i-au interzis sa mai cânte o perioada. Astfel, îndragita cântareața a fost nevoita sa-și anuleze numeroase concerte pentru a se îngriji de…

- Moldovenii stabiliti in Canada continua sa solicite abecedare „Albinuta” de Grigore Vieru. Acest lucru a fost confirmat de șefa Biroului Relații cu Diaspora (BRD), Olga Coptu, care, la inceputul saptaminii, a avut o intilnire cu membrii diasporei din Ottawa, in incinta Ambasadei Republicii Moldova in…

- Liderul circuitului profesionist feminin de tenis, românca Simona Halep, a declarat, miercuri, la Melbourne, ca e placut sa fie în semifinalele turneului Australian Open, dupa ce a învins-o pe Karolina Pliskova, numarul sase mondial, cu 6-3, 6-2. ''E foarte placut…

- AUSTRALIAN OPEN 2018. Fetele au fost foarte grabite miercuri, la Melbourne. Openul de la Antipozi a programat meciurile din sferturi, intalniri care s-aui dovedit neasteptat de dezechilibrate. Mai intai au intrat pe teren Angelique Kerber si Madison Keys. Nemtoiaca, invingatoare la Australain Open…

- Te intrebi cum ai putea sa-i faci o bucurie partenerului tau de viata cu ocazia zilei de nastere sau a numelui? Regula de baza in alegerea cadourilor pentru el, indiferent de ocazie, consta in faptul ca ceea ce ii oferi trebuie sa fie practic si atractiv totodata. Iar pentru ca barbatii sunt pasionati…

- Doi dintre cei mai admirați actori romani, Maia Morgenstern și Marius Bodochi, sunt protagonișii unui fascinant spectacol despre dragoste și capcanele ei. Prima reprezentație in Timișoara a spectacolului ”Elixir”, ce aduce pe scena romanul epistolar al lui Eric-Emmanuel Schmitt, va avea loc vineri,…

- O fetita de unsprezece ani a reusit sa pacaleasca politia, profesorii, ba chiar si pe premierul canadian Justin Trudeau, dand asigurari, plina de aplomb, ca un atacator i-a taiat hijabul - o acuzatie total falsa, dupa cum a declarat luni politia din Toronto, citata luni de AFP. "Dupa o…

- Jandarmi maramureseni s-au confruntat cu numeroase solicitari in ultimele 24 de ore. Acestia au aplicat numeroase sanctiuni pentru incalcarea legii. Cersetorii care au impanzit orasul in ultima perioada au fost ridicati de jandarmi . Pentru ca avea domiciliul in alte judete, acestia au fost trimisi…

- Air France KLM, una dintre cele mai mari companii aeriene din Europa lanseaza astazi o campanie promotionala, reducand pretul biletelor de avion cu pana la 40% pentru mai bine de 100 de destinatii din America de Nord, America de Sud, Asia, Africa, dar si din zona Caraibelor si a…

- AIR FRANCE KLM lanseaza astazi o campanie promoționala la numeroase destinații intercontinentale, dar și europene, reducand prețul biletelor de avion cu pana la 40%. Pasagerii AIR FRANCE KLM pot explora continentele lumii, avand reduceri considerabile la biletele de avion. Vor beneficia de prețuri speciale…

- Aliona MANCIU, șefa de serviciu la Biblioteca ”Dimitrie Cantemir” din Ungheni Prin numeroase proiecte la care participa și pe care le implementeaza la biblioteca, ne-a demonstrat tuturor ca se poate. Ca poți sa dezvolți o biblioteca moderna, care sa organizeze și sa presteze numeroase servicii, care…

- * Tenismena noastra a castigat turneul individual de la Shenzen, dupa ce a invins-o cu 6-1, 2-6, 6-0 intr-o finala cu Katerina Siniakova. Pentru acest trofeu de la Shenzen, Simona Halep va incasa 163.260 de dolari si va primi 280 de puncte WTA. Avand in vedere victoria de la Shenzen, Halep…

- Un avion cu 174 de persoane la bord a fost lovit vineri seara pe pista aeroportului Pearson din Toronto de un aparat care avea o defectiune tehnica si care era remorcat, fara a se inregistra victime printre pasageri, au anuntat companiile aviatice si aeroportul, informeaza sambata AFP.

- Un incident care putea sa se termine tragic a avut loc vineri pe aeroportul Pearson din Toronto. O aeronava cu 168 de pasageri la bord a fost lovita de un alt avion care tocmai pleca de la poarta de imbarcare. Un incendiu s-a declansat rapid.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Canadei ca Ministerul Mediului local a emis alerte de temperaturi extreme pentru mai multe zone din Ontario (inclusiv Toronto), Quebec si Manitoba. Potrivit unui comunicat…

- Serviciile de urgenta din Marea Britanie au avut numeroase apeluri pentru interventii in noaptea dintre ani. Medicii, paramedicii si politistii au avut mult mai mult de lucru fata de o zi obisnuita.

- Muzicianul Victor Socaciu a reacționat dupa ce s-a spus ca a avut parte de tratament preferențial din partea medicului Mihai Lucan pentru transplantul de rinichi pe care la suferit in urma cu ani. Din cauza diabetului, Victor Socaciu ajungea in 2009 sa faca dializa. Medicul Mircea Penescu, pe atunci…

- Miliardarul canadian Barry Sherman și soția sa, Honey, au fost gasiți morți in subsolul casei lor din Toronto. Polițiștii spun ca este vorba de crima, dupa ce descrisesera circumstantele ca fiind ,,suspecte"

- Parcul de distractii Disney din Orlando, Florida, a redeschis luni o expozitie inedita, intitulata "Hall of presidents", dupa lucrari care au durat aproape un an si in care este expus un nou "membru" - un robot vorbitor care reprezinta o copie a presedintelui Donald Trump -, ce a generat insa numeroase…

- Printul Harry l-a intervievat, in timpul editiei de anul acesta a Invictus Games care a avut loc la Toronto, pe Barack Obama pentru o emisiune care va fi difuzata de BBC Radio 4 pe 27 decembrie. Un promo al emisiunii a fost lansat duminica. Cei doi, care impartasesc o prietenie de cativa ani, poarta…

- Printr-o informare remisa burselor din Toronto și Varșovia, reprezentanții companiei poloneze Serinus Energy explica faptul ca valva de protecție, mecanismul menit sa previna scurgerile de gaze, era in curs de a fi instalata la sonda de la Moftinu Mare, in momentul in care a izbucnit un incendiu in…

- Miliardarul canadian Barry Sherman si sotia sa Honey au fost gasiti morti in locuinta lor din Toronto, circumstantele deceselor fiind suspecte, conform politiei canadiene, informeaza bbc.com.

- Simon Dickie (foto dreapta) a luat aurul la JO 1968, de la Ciudad de Mexico, fiind carmaci in echipajul de 4 rame, in 1972, la Munchen, carmaci in barca de 8, iar in 1976, la Montreal, a urcat de asemenea pe podium cu barca de 8, insa a luat bronzul. Simon Dickie s-a nascut la Waverley, in…