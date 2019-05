Stiri pe aceeasi tema

- Echipa HBO a eliminat discret paharul de la Starbucks uitat pe masa in episodul patru din ultimul sezon „Game of Thrones“, eroare care a creat o adevarata isterie. Insa secretul nu a tinut prea mult, iar fanii s-au grabit sa faca noi glume pe seama „uciderii“ personajului nedorit.

- Un moment din cel mai recent episod din Game of Thrones, difuzat duminica de HBO (episodul 4 din sezonul 8), a devenit viral. Intr-una dintre scene apare un pahar de cafea „to go” pe masa, chiar in fața lui Daenerys Targaryen care se uita la Jon Snow. HBO a avut o reactie pe masura la... Read More Post-ul…

- HBO a avut o reactie pe masura la isteria iscata dupa ce fanii au observat intr-o scena din episodul 4 al serialului „Game of Thrones“ un pahar de la Starbucks. De asemenea, celebra companie de cafea a profitat de ocazie si a avut o reactie amuzanta.

- Productia se va numi "Game of Thrones: The Last Watch" si va fi difuzata pe 26 mai, la o saptamana dupa ultimul episod al serialului. Ea este realizata de regizorul britanic Jeanie Finlay, care a petrecut mai mult de un an pe platourile de filmare. Producatorii au afirmat ca pelicula va fi "mai mult…