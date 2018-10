Stiri pe aceeasi tema

- Meghan, ducesa de Sussex, a parasit in graba o piata din orasul Suva, in Fiji, dupa ce echipa care se ocupa de securitatea ducesei s-a temut ca oamenii, prezenti intr-un numar mare, ar putea crea o busculada, relateaza miercuri dpa. Vizita lui Meghan la piata oraseneasca din Suva pentru a se intalni…

- Palatul Kensington a anunțat luni (15 octombrie) ca Meghan Markle este insarcinata cu primul copil. Ducesa de Sussex ii va oferi un copil prințului Harry in primavara anului viitor. In aceasta perioada, Meghan se afla impreuna cu soțul ei intr-un turneu regal de 16 zile in regiunea Pacificului, care…

- Este considerata a fi una dintre cele mai frumoase femei din lume și toate iși doresc sa arate așa cum arata ea. Cu toate acestea, soția prințului Harry nu a aratat intotdeauna așa cum este acum, ci a trecut prin mai multe intervenții de ordin estetic.

- Doria Ragland, mama ducesei de Sussex, Meghan, intentioneaza sa plece din SUA si sa se mute in Marea Britanie pentru a locui mai aproape de fiica ei si de sotul acesteia, printul Harry, potrivit tabloidului britanic Daily Express, citat de cotidianul La Vanguardia.

- Doria Ragland, mama ducesei de Sussex, Meghan, intentioneaza sa plece din SUA si sa se mute în Marea Britanie pentru a locui mai aproape de fiica ei si de sotul acesteia, printul Harry, potrivit tabloidului britanic Daily Express.