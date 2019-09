Stiri pe aceeasi tema

- HBO România i-a trimis lui Alexandru Cumpanașu o &"notificare de înlaturare&" de pe contul sau de Facebook a unei imagini protejate de drepturi de autor, au declarat pentru G4Media.ro reprezentanții companiei.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a fost din nou invitat in platoul Romania TV. Daca ieri a discutat alaturi de Victor Ciutacu un posibil scenariu prin care ar urma sa candideze la alegerile prezidențiale, astazi, Alexandru Cumpanașu, a susținut ca a vorbit deja cu familia sa și chiar…

- "#112vreausatraiesc. POLITIA SCOLILOR!. Dragi prieteni, fenomenul de infractionalitate la nivelul liceelor si scolilor generale din Romania este unul pe care nici nu-l puteti banui. Gastile de cartier, golani dar si crima organizata este mai prezenta ca oricand. Racolarea fetelor de la varste fragede…

- Maria Constantin a evitat sa faca prea multe declarații cu privire la moartea fulgeratoare a lui Marcel Toader dar, cu toate acestea, artista susține ca este indurerata de vestea rea pe care a auzit-o.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei care ar fi fost rapia, sechestrata și ucisa de monstrul Gheorghe Dinca, a postat, joi dupa-amiaza, pe pagina sa de Facebook, un mesaj despre barbatul banuit ca ar fi criminal in serie.Alexandru Cumpanașu a publicat și fotografia unui presupus complice al…

- Inregistrarea audio a discutiilor pe care fata rapita la Caracal le-a avut cu oamenii care au raspuns la apelul de urgenta a aparut pe pagina de Facebook a lui Alexandru Cumpanasu, unchiul adolescentei.

- ”Cer tuturor cetațenilor Romaniei sa ne ajute pentru ca maine șeful STS sa fie demis. In acest sens am lansat o campanie pe Facebook. Este o solicitare extrem de importanta pentru ca pe mine nu ma intereseaza doar emoțiile unor oameni ci ma intereseaza ca aceste capete sa cada. Acești nemernici care…

- Astazi, de Ziua Eroilor (marcata in aceeași zi cu Inalțarea Domnului), sunt anunțate doua evenimente comemorative, organizate separat de romani și maghiari, in cimitirul din Valea Uzului (un sat din comuna Sanmartin, in județul Harghita). Organizația Frația Ortodoxa Sf. Mare Muncenic Gheorghe va organiza,…