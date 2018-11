Imprumutul este menționat in raportul fiscal al VTB, publicat de banca centrala a Rusiei. Potrivit The Moscow Times, suma transferata este mai mare de șase ori decat producția pe un an a Republicii Centrafricane (PIB-ul acestei tari este de 1,95 miliarde dolari). Administrația VTB a precizat ca, in realitate, banii acordați fostei colonii franceze nu exista, ci au fost menționați doar in notificarea primita de autoritațile centrafricane. VTB nu a precizat insa cine este de vina pentru aceasta eroare și cum de o suma atat de mare a trecut neobservata in baza de date a bancii.

Purtatoarea…