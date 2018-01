Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Coreea de Sud si China au anuntat ca vor incerca sa reglementeze piata criptomonedelor si activitatea de mining, criptomonedele au cunoscut scaderi masive, care au trimis multi investitori spre alte oportunitati de investitii, in incercarea de a-si muta banii din calea furtunii. …

- Producatorul elvetian de ceasuri Tag Heuer a lansat smartwatch-ul Modular 45 Connected Full Diamonds. Acesta costa... 197.000 de dolari. Ceasul este o versiune o mult mai scumpa a modelului Connected Modular 41, care costa 1.200 de dolari. Dispozitivul ruleaza Android Wear 2.0, are 512 MB memorie RAM…

- ​Producatorii auto promit investitii totale de peste 90 miliarde dolari pentru dezvoltarea unui numar mare de masini electrice, insa multi dintre directorii din domeniu se intreaba daca publicul va fi dispus sa le cumpere, arata o analiza Reuters. In China se va investi cel mai mult, fiind si cea mai…

- Shane Missler, un tanar in varsta de 20 de ani din Florida, SUA, a castigat la loto fabuloasa suma de 450 de milioane de dolari. Biletul norocos l-a cumparat de la o agentie de langa casa parintilor sai. A

- În anul curent, cheltuielile legate de serviciul datoriei de stat se estimeaza în suma de 1 miliard 819,5 milioane de lei, în diminuare cu 170,8 milioane de lei fața de cheltuielile aprobate (precizate) pentru 2017, transmite IPN. Cheltuielile pentru serviciul datoriei…

- In timpul avalansei de anunturi de la CES 2018, Facebook a decis sa prezinte noi detalii despre noul sau headset de realitate virtuala, Oculus Go. Acesta a fost anuntat in toamna anului trecut insa nu cunosteam prea multe detalii despre el in afara de faptul ca va fi de sine statator, putand functiona…

- Jaf armat la Ritz Paris. Cinci barbați mascați au spart, miercuri seara, fereastra de la magazinul de bijuterii a unuia dintre cele mai celebre hoteluri din Paris și au furat bunuri in valoare de milioane de euro, scrie paresa franceza. Jaful s-a produs in jurul orei locale 18.00 (19.00 ora Romaniei),…

- ​Automatizarile pentru caini si pisici aduc investitii de zeci de milioane de dolari in contul unor startup-uri care s-au prins rapid (ori au aflat) ca piata animalelor de companie creste exponential de cativa ani. Unele startup-uri de tehnologie s-au apucat de treaba si au scos deja pe piata tot felul…

- Bitdefender prezinta la targul de tehnologie CES din Las Vegas cea de-a doua generatie a Bitdefender BOX, dispozitivul de securitate produs la Satu Mare care protejeaza gadgeturile inteligente conectate la internet. Noua generatie Bitdefender BOX ofera suport pentru dispozitivele Google Home si Amazon…

- Roboții promit sa aiba grija nu doar de casele noastre ci și de gradini. Puteți sa lasați lopata, noul agricultor are un singur obiectiv: recolta sa iasa așa cum ați programat pe aplicație. Daca grijile voastre se rezuma la un apartament, urmatorul device va v-a pune sa regândiți glumele cu…

- La ALDE Arad se inscriu oameni noi care sustin alaturi de deputatul Eusebiu Pistru, presedintele organizatiei judetene, un proiect nou pentru Arad. „Astazi am adus alaturi de mine cativa colegi noi care s-au inscris in partid si vor sa vina alaturi de mine. Alaturi de noi mai am oameni cu care am lucrat…

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana de tenis Raluca Olaru si ucraineanca Olga Savciuk s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa 6-4, 2-6, 10-5 cu cuplul romano-argentinian Mihaela Buzarnescu/Maria Irigoyen.…

- Dogecoin, o moneda virtuala derivata din Litecoin, al carei nume provine din ”fenomenul” de pe Internet Doge, a ajuns la o capitalizare de peste 1,1 miliarde de dolari, relateaza CNBC.Cresterea Dogecoin si a altor descendente ale bitcoin se datoreaza faptului ca sunt percepute ca fiind ieftine…

- Este o victorie pentru clienții care iși pot extinde durata de viața a iPhone-ului la un preț mai mic, sporind atat durata de viața a bateriei, cat și performanța sa. Dar ar putea fi un lucru rau pentru Apple spun analiștii de la Barclays. "In timp ce aceasta este o mișcare buna de PR pentru Apple sa…

- O femeie din Statele Unite care s-a ales cu un bilet de loterie pe care nu dorea initial sa il cumpere a castigat 5 milioane de dolari. Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a…

- Potrivit producatorului sau, compania de biotehnologie Spark Therapeutics, cu sediul la Philadelphia, Luxturna se va administra intr-o doza unica.Medicamentul va costa 425.000 de dolari pentru fiecare ochi, iar pretul final ramane sub milionul de dolari prevazut initial la primirea autorizatiei…

- Moneda virtuala Bitcoin a inceput prost noul an. Pentru prima ora in ultimii trei ani, Bitcoin-ul se devalorizeaza inca din prima zi de tranzactionare a anului. Fata de ultima zi din 2017, moneda virtuala a pierdut deja 4,8 puncte procentuale. La New York, moneda virtuala valora…

- Directorul general de la Apple Inc, Tim Cook, a beneficiat de o crestere cu 74% a bonusului anual pentru exercitiul fiscal 2017, in conditiile in care producatorul telefoanelor iPhone a raportat o cifra de afaceri si un profit net mai mari, transmite Bloomberg. Potrivit informaţiilor dezvăluite…

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, sustine ca prea putini politicieni isi asuma actiunea corecta si ii amagesc pe cetateni cu cresterea economica, subliniind si ca prea putini romani inteleg ca, fara o justitie independenta de factorul politic, drepturile fundamentale ale fiecarui roman nu pot…

- O femeie din statul american Pennyslvania a avut parte de un șoc atunci cand a citit factura electricitate. Pe hartie scria ca are de platit nu mai puțin de … 284 de miliarde de dolari, iar data scadenta pentru intreaga suma este noiembrie 2018, relateaza BBC News, scrie libertatea.

- Firma americana Ignyta, care dezvolta un tratament impotriva unor tumori, a fost cumparata de grupul farmaceutic elvetian Roche, cel mai mare producator de medicamente impotriva cancerului din lume, pentru suma de 1,7 miliarde de dolari (1,4 miliarde de euro), la un pret de 27 dolari pe actiune, arata…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite care cere Statelor Unite sa renunte la decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters. "Ei…

- Armata SUA va investi 2,9 milioane de dolari in Baza Aeriana 71 de la Campia Turzii, in cadrul unui program mai larg de descurajare a agresiunii rusesti in zona. Programul de investitii in bazele aeriene din Europa se ridica la peste 200 de milioane de euro, alocarea pentru Romania fiind cea mai mica.

- Meciul dintre legenda boxului american Floyd Mayweather si starul irlandez al artelor martiale mixte (MMA) Conor McGregor, a generat retete de peste 600 milioane dolari (aproximativ 510 milioane euro), a anuntat canalul Showtime, difuzorul exclusiv al acestei lupte, informeaza AFP.

- Astrele ne dezvaluie ce le-ar placea zodiilor sa primeasca in dar de sarbatori, scrie estisuperba.ro. Vezi ce iși doresc zodiile! BERBEC: Se știe despre nativii nascuți in zodia berbec ca sunt persoane carora le plac aventurile și sunt persoane foarte competitive. De aceea, acestor…

- Scoala Gimnaziala din localitatea Giurgeni este locul unde, de peste 30 de ani, elevii se transforma in trubaduri. Datorita pasiunii unuia dintre invatatori, copiii invata sa cante la mandolina. Apreciati pentru maiestria cu care strunesc corzile instrumentului muzical, micutii sunt invitatii de onoare…

- Sezonul rece a venit, iar unii producatorii de gadgeturi au produse speciale pentru aceasta perioada, fie ca este vorba de sosete incalzite, dispozitive pentru incalzit mainile sau haine dedicate celor care au multe dispozitive electronice. Va prezentam, mai jos, o lista cu gadgeturi mai putin obisnuite,…

- .Ministrul de Interne, Carmen Dan, a chemat miercuri politia la locuinta sa, dupa ce a descoperit un dispozitiv de inregistrare. Purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, spune ca dispozitivul gasit la domiciliul demnitarului este unul „destul de comun, care nu este utilizat de serviciile de informatii…

- Tanks-A-Lot este o companie din Londra care le ofera clientilor posibilitatea sa mearga cu vehicule militare reale, care au fost folosite pe campul de lupta sau s-au aflat in serviciul unei armate. Acestea pot fi chiar inchiriate pentru anumite evenimente. Nick Mead, fondatorul firmei, a gasit in…

- Suzy Snooze, un dispozitiv care emite sunete si functioneaza ca o lampa, ajuta bebelusii si copiii sa adoarma. Dispozitivul se conecteaza la o aplicatie prin wi-fi. Daca un bebelus plange in miez de noapte, dispozitivul va detecta sunetul si va incerca sa il adoarma. De asemenea, poate anunta persoanele…

- Castile wireless, camerele Polaroid sau ochelarii de realitate virtuala sunt doar o parte din gadgeturile anului 2017, care pot fi luate in considerare ca un cadou pentru persoanele pasionate de tehnologie, in contextul in care se apropie sezonul sarbatorilor de iarna, potrivit CNN. Suzy…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, ii raspunde premierului Mihai Tudose, dupa ce acesta a spus ca nu ințelege conceptul de ”Stat paralel”. Dragnea susține ca Tudose a avut o poziție corecta.”Din cate știu a fost votata de toata lumea (...) Este o poziție corecta din punctul meu de vedere. Am…

- Claudiu Sovaila, de profesie inginer, absolvent al Facultatii de Mecanica din Galati, a creat un dispozitiv care reuneste mai multe functii. Dock station pentru smartphone este un proiect unic, printre functiile sale numarandu-se incarcarea telefonului mobil, programarea agendei zilnice, redare audio…

- „In luna septembrie, am derulat un studiu impreuna cu partenerii nostri de la Bicicletele Pegas. Tema sondajului a fost legata de folosirea bicicletelor in transportul catre si de la serviciu, conditiile de infrastructura prezente in acest moment si asteptarile de la angajatori, dar si intentia…

- Broadcom ofera 70 de dolari pentru fiecare acțiune Qualcomm sau 103 miliarde de dolari in numerar și acțiuni pentru intreaga companie. Oferta celor de la Broadcom reprezinta o prima de 27,6% fața de prețul de 54,84 dolari per acțiune inregistrat de titlurile Qualcomm la inchiderea ședinței de joi,…

- Acum capitalizarea este de 890 miliarde dolari, dar pretul actiunilor va creste datorita iPhone X si datorita faptului ca ultimul trimestru din an este, de departe, cel mai bun pentru Apple. Trimestrul trecut Apple a vandut peste 46 milioane de iPhone-uri in valoare de peste 28 miliarde dolari. Acum,…

- WTA a dat publicitatii clasamentul premiilor din 2017! Simona Halep a strans 5.275.227 de dolari doar din premii in sezonul recent incheiat, aflandu-se pe locul al treilea in topul incasarilor din 2017, scrie prosport.ro.Asociatia Tenisului Feminin (WTA) a anuntat clasamentul premiilor oferite…

- SUA au dedicat 73 de miliarde de dolari activitații lor de spionaj civil și militar in 2017, atat pe teritoriul Statelor Unite, cat și in strainatate, potrivit unor cifre oficiale publicate miercuri, citate de AFP. Ministerul Apararii american a anunțat într-un comunicat ca bugetul…

- In pofida unei scaderi a numarului fumatorilor in ultimii ani in Statele Unite, fumatul ramane principala cauza de mortalitate ce poate fi evitata in aceasta țara și afecteaza mai ales persoanele sarace și minoritațile, potrivit unui articol publicat luni in Internal Medicine, un buletin editat de…

- Elvetianul Roger Federer, locul 2 ATP, a devenit jucatorul cu cele mai mari premii obtinute din tenis, el intrecandu-l pe sarbul Novak Djokovici, locul 7 ATP, dupa ce s-a impus in finala turneului de 500 de puncte de la Basel.Pentru succesul de pe teren propriu, Federer a primit un cec in…

- Birou relatii cu publicul, angajeaza responsabil relatii clienti in Timisoara Informatii la telefon: 0765328037 CV-urile se trimi pe adresa: prolexistm@gmail.com Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa…

- Acum un an, cand Bitcoin valora 754 dolari, analistul Kay Van-Petersen anticipa ca va atinge 2,000 dolari. Astazi se tranzacționeaza cu 5,270,83 dolari și tot astazi el spune ca are potențial sa treaca de valoarea de…. 100,000 dolari in 10 ani!

- In 1922, Albert Einstein se afla la Tokio, fiind cazat la Imperial Hotel Tokyo. Un curier i-a adus un mesaj, iar fizicianul a vrut sa ii dea un bacsis. Acesta l-a refuzat sau omul de stiinta nu a avut maruntis, nu se stie exact. Einstein nu a vrut sa il lase sa plece cu mana goala. Astfel, i-a scris…

- In Statele Unite, un judecator a intors o decizie conform careia o femeie trebuia sa primeasca aproximativ 425 de milioane de dolari pentru ca a dezvoltat cancer ovarian de la pudra de talc comercializata de compania Johnson & Johnson pentru...

- HMD Global a anuntat smartphone-ul mid-range Nokia 7 in cadrul unui eveniment sustinut in China. Dispozitivul se plaseaza ca performante intre terminalele Nokia 6 si Nokia 8, ca de altfel si in termeni de pret. Nokia 7 este primul smartphone, produs de HMD Global, care are spate din sticla. Atat Nokia…

- Cu onoruri militare si 10 minute de aplauze, asa a cazut ultima oara cortina pentru Marea Doamna a scenei romanesti, Olga Tudorache! Iata imaginile emotionante. Lacrimi si aplauze . Familia, prietenii de o viata, Printul Radu, dar si cei care i-au admirat din sala de teatru cariera actoriceasca au condus-o…

- Un barbat a fost la un pas de a pierde un premiu in valoare de 24 de milioane de dolari. In ultimul ceas, și-a amintit sa verifice biletul cu care a jucat la loterie sa vada daca e caștigator.