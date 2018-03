Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost reținut de Poliție într-un dosar privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile din 2007. Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy este în arestul poliției, unde ar putea petrece urmatoarele doua zile. Nicolas…

- Fostul presedinte al Frantei, Nicolas Sarkozy, a ajuns in custodia politiei, marti. Fostul sef de stat a fost arestat in cadrul unei anchete privind finantarea campaniei sale electorale prezidentiale, care ar fi fost sustinuta financiar si de Libia. Fostul presedinte al Republicii este audiat…

- Statele membre ale Uniunii Europene care iau parte la initiative de infrastructura lansate de guvernul chinez trebuie sa fie constienti de riscul de a submina pozitia comuna de politica externa a blocului fata de China, a declarat marti cancelarul german Angela Merkel, transmite Reuters. Sefa executivului…

- Reprezentantul special al Departamentului de Stat al SUA pentru politica privind Coreea de Nord, Joseph Yun, si-a anuntat intentia de a iesi la pensie din motive personale. Anuntul intervine intr-un moment in care au fost primite semnale din partea Phenianului ca ar fi dispus sa discute cu Washingtonul,…

- Victoria unui candidat independent sustinut de Opozitie in oraselul ungar Hodmezovasarhely, in defavoarea partidului de guvernare Fidesz, cu doar cateva saptamani inainte de alegerile parlamentare, ar putea clatina serios majoritatea de care dispune Viktor Orban in sondajele pre-electorale.…

- Atletul kenyan Dickson Chumba a castigat duminica maratonul de la Tokyo, dupa ce a parcurs distanta clasica de 42,195 km cu timpul de 2h05min30sec, relateaza Reuters. Chumba, care s-a mai impus la Tokyo si in 2014, i-a devansat in clasament pe japonezul Yuta Shitara, care cu 2h06min11sec a stabilit…

- Guvernul din Polonia trebuie sa faca toate demersurile necesare pentru combaterea afirmatiilor antisemite din spatiul public, intrucat acestea afecteaza pozitia si interesele Poloniei in lume, a declarat vineri presedintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk, relateaza Reuters.

- GE are in catare o prima transa de vanzari de active, de patru miliarde de dolari, dintr-un plan de 20 de miliarde de dolari, a declarat recent directorul financiar al conglomeratului industrial american Jamie Miller, scrie ZF.ro. Pe piete umblau zvonuri ca GE ar intentiona sa vanda si actuni pentru…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. Potrivit postului turc de televiziune Haberturk, discutia…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat miercuri ca inarmarea unor profesori ar putea contribui la prevenirea masacrelor din scoli si a promis ca administratia sa va modifica legislatia pentru inasprirea regulilor privind achizitionarea unei arme, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte priveste cu oarecare ingrijorare decizia serviciilor de informatii americane de a il cataloga drept o amenintare la adresa democratiei, a declarat purtatorul de cuvant al Administratiei prezidentiale de la Manila, citat de agentia Reuters.

- O fosta membra a parlamentului regional catalan care a plecat in Elvetia dupa ce Madridul a blocat demersurile separatiste ale Cataloniei a anuntat marti ca nu se va prezenta in fata instantelor spaniole in legatura cu presupusul ei rol in declaratia de independenta proclamata anul trecut de forul…

- Intr-o convorbire telefonica cu omologul sau rus, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a proferat amenințari la adresa lui Bashar al Assad, avertizandu-l sa nu coopereze cu detașamentele militare kurde, anunta Reuters. „Daca regimul sirian al președintelui sirian Bashar Assad urmeaza aceasta cale…

- Politiciana germana Annegret Kramp Karrenbauer, sefa executivului din landul Saarland (vest), urmeaza sa preia postul de secretar general al Uniunii Crestin-Democrate (CDU, conservator), formatiunea cancelarului federal Angela Merkel, relateaza luni Reuters, citand cotidianul Sueddeutsche Zeitung,…

- Kosovo si Muntenegru au anuntat vineri ca au ajuns la o intelegere cu privire la acordul de demarcare a granitei din 2015, pas necesar pentru ca locuitorii din Kosovo sa obtina dreptul de a calatori fara viza in Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Presedintele Kosovo, Hashim Thaci, a subliniat…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca vrea un acord de Brexit care sa functioneze pentru companiile din Marea Britanie, dar si pentru cele din restul Uniunii Europene, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Presedintele american Donald Trump il va primi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba pe 5 martie, au declarat vineri oficiali americani, relateaza Reuters. 'Presedintele (Trump) are o relatie extraordinara cu premierul (Netanyahu) si asteapta cu nerabdare sa il intalneasca',…

- Fostul candidat republican la prezidentialele americane Mitt Romney a anuntat, vineri, ca se va prezenta in noiembrie la alegeri pentru un post de senator din partea statului Utah, transmit Reuters si AFP. ''Am decis sa candidez pentru Senatul Statelor Unite intrucat cred ca pot aduce la Washington…

- Nikolas Cruz, in varsta de 19 ani, este acuzat ca a ucis miercuri cu premeditare 17 persoane, folosind o arma semiautomata AR-15, la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, statul Florida. Cruz a comentat la un clip video de pe YouTube de anul trecut si a spus ca va deveni „un atacator profesionist…

- Premierul grec Alexis Tsipras a declarat, joi, ca Grecia nu va tolera niciun fel de amenintare la adresa integritatii sale teritoriale, dupa ce, luni seara, o nava turca a lovit o nava greceasca de patrulare din Marea Egee, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Mesajul nostru acum, maine…

- Pentru ca economia Romaniei este mica, evolutia inflatiei si a dobanzii va influenta cursul de schimb. Rata anuala a inflatiei a urcat la 4,3% in luna ianuarie a acestui an in comparatie cu perioada similara a anului trecut, arata datele publicate ieri de Institutul National de Statistica.…

- Fostul candidat republican la presedintie Mitt Romney va candida la un mandat de senator in Utah si intentioneaza sa isi lanseze candidatura online joi, potrivit unei surse la curent cu planurile acestuia, scrie Reuters.Romney urmeaza sa se angajeze ”sa aduca valorile (statului) Utah la Washington,…

- Secretarul american al apararii Jim Mattis ar urma sa ii preseze miercuri pe aliatii europeni din cadrul NATO sa isi respecte promisiunea de a creste bugetele militare, in contextul in care SUA vor propune o sporire a propriilor cheltuieli cu apararea in Europa, relateaza Reuters. Pentru prima data,…

- Functionarea inadecvata a instrumentelor de masurare a vitezei ar putea fi una din cauzele accidentului de avion de duminica de langa Moscova soldat cu 71 de morti, au indicat marti anchetatorii, transmit Reuters, AFP si dpa. Este posibil ca tuburile Pitot de masurare a vitezei sa fi aratat valori…

- Presedintele american Donald Trump a propus luni un buget federal de 4.400 de miliarde de dolari pentru anul fiscal 2019, care prevede reducerea programelor interne, cresterea cheltuielilor militare si finantarea constructiei zidului de la granita cu Mexicul, transmite Reuters, conform news.ro.Bugetele…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Un avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines s-a prabusit duminica dupa-amiaza in regiunea Moscova, toate cele 71 de persoane aflate la bord pierzandu-si viata, informeaza agentiile ruse de presa TASS si Interfax, citate de Reuters si AFP. Avionul, de tipul…

- Loviturile aeriene lansate de Siria si Rusia in zone controlate de rebeli s-au soldat cu moartea a 230 de civili in ultima saptamana, fiind cele mai grave violente din acest conflict si care ar putea constitui crime de razboi, a declarat sambata Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid…

- Un barbat si-a pierdut viata si o femeie a fost grav ranita atunci cand un copac a cazut peste o furgoneta care ii transporta, in timpul unei furtuni care a lovit sambata Malta, informeaza Reuters. Cei doi - provenind din Romania, potrivit Reuters - se aflau pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin "sa faca totul pentru ca regimul sirian sa opreasca degradarea intolerabila a situatiei umanitare" si si-a exprimat "ingrijorarea" fata de "posibila folosire a clorului" in atacuri chimice impotriva civililor,…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud-vestul Angliei, a comunicat politia locala, potrivit agentiei Reuters si site-ului…

- Intr-un discurs sustinut la Bastia, oficialul francez a afirmat ca cererea facuta de nationalistii aflati la putere reprezinta "o exprimare legitima a nevoii de recunoastere". Acesta a exclus indeplinirea cererilor precum adaugarea limbii corsicane ca a doua limba oficiala, gratierea nationalistilor…

- Un tribunal din Ankara a condamnat miercuri la inchisoare pe viata 64 de ofiteri si elevi ai unei academii militare din capitala tarii, pentru implicare in tentativa esuata de puci din iulie 2016, a relatat agentia Anadolu, citand o sursa judiciara, transmite Reuters. Alti 100 de inculpati au fost achitati…

- Liderii partidelor italiene de dreapta promit in campania electorala pentru alegerile legislative din 4 martie ca vor repatria sute de mii de imigranti ilegali, o masura care conform sondajelor le-ar putea aduce voturi, dar in realitate ea va fi foarte greu de implementat, explica marti agentia Reuters…

- Cluburile din prima liga a campionatului Braziliei au votat luni impotriva adoptarii sistemului de arbitraj video (VAR), la cinci luni dupa ce Confederatia Braziliana de Fotbal (CBF) anuntase ca va introduce sistemul respectiva in liga de elita, informeaza agentia Reuters. CBF nu a explicat motivul…

- Cel puțin 30 de oameni au fost omorați in doua zile, dupa ce triburile Hema și Lendu s-au razboit in provincia nordica Ituri din Republica Democrata Congo, spun autoritațile locale citate de Reuters . Sursa citata precizeaza ca in Congo s-au noi nascut conflicte de cand președintele Joseph Kabila a…

- Presedintele azer Ilham Aliev, in functie dupa ce i-a succedat tatalui sau in 2003, a fost nominalizat candidat al partidului la putere in alegerile prezidentiale din octombrie, a anuntat joi secretarul executiv al formatiunii, informeaza Reuters. Pana acum nu exista alti candidati.…

- Ministrul justitiei al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat saptamana trecuta timp de cateva ore de echipa procurorului special Robert Mueller, in cadrul anchetei privind ingerinta Rusiei in campania prezidentiala americana din 2016 si posibila complicitate cu echipa lui Donald Trump, transmite Reuters,…

- Militarii din Zimbabwe l-au avertizat pe fostul presedinte Robert Mugabe ca, daca nu renunta la putere, risca sa aiba soarta ex-liderului libian Muammar Gaddafi si sa fie linsat, a povestit unul dintre apropiatii sai, citat de AFP.

- Scumpirea carburantilor si a altor produse de baza si introducerea de noi taxe la inceputul acestui an au generat proteste violente in Tunisia, in trei zile consecutive, in capitala acestui stat si in cel putin alte patru orase, scrie Reuters, citeaza news.ro.Politistii au intervenit cu gaze…

- Clubul Bath a fost amendat cu suma de 60.000 de lire sterline (80.484 dolari) de catre Premiership Rugby, prima liga engleza, pentru faptul ca i-a permis jucatorului Taulupe Faletau sa evolueze pentru selectionata Tarii Galilor in afara datelor oficiale stabilite de instanta mondiala, World Rugby,…

- Grupul american Apple ar putea fi nevoit sa dea explicatii in fata tribunalului dupa ce a recunoscut ca incetineste, in mod intentionat, performantele iPhone-urilor mai vechi, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- Autoritatile din Serbia au dispus extradarea in Turcia, ignorand recomandarile Comitetului ONU contra Torturii, a activistului politic kurd Cevdet Ayaz, care solicita azil, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- "Am dat instructiuni ministrului de externe Sandra Jovel pentru a incepe demersul" de punere in aplicare a acestei decizii, a scris presedintele Jimmy Morales pe contul sau de Twitter, potrivit Agerpres. Presedintele Guatemalei a precizat pe reteaua sociala ca a luat aceasta decizie dupa o…

- Autoritatile israeliene au arestat trei turisti turci in Ierusalim, in urma unui incident intamplat la intrarea intr-un loc sfant al musulmanilor, a declarat, sambata, un purtator de cuvant al politiei locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Membrii Centrului Interfaith pentru Responsabilitatea Corporatista (ICGR) cer companiilor americane de alimentatie McDonald’s Corp, Denny’s Corp si Sanderson Farms Inc sa nu mai cumpere sau sa produca carne crescuta cu antibiotice, relateaza Reuters.

- Premierul britanic Theresa May si-a exprimat joi sprijinul pentru Polonia, tara supusa criticilor din partea Uniunii Europene ca urmare a controversatelor legi privind reforma sistemului judiciar polonez, in opinia sa constitutia poloneza fiind o problema exclusiva a Varsoviei, relateaza Reuters.Comisia…

- Un purtator de cuvant al Ministerului nord-coreean de Externe a declarat joi ca Phenianul nu are legatura cu niciun atac cibernetic, acesta fiind primul raspuns al Coreei de Nord dupa ce Statele Unite au acuzat-o public pentru un atac cibernetic la scara mondiala, informeaza Reuters. …

- Fortele de politie din Serbia si Croatia au retinut, in cadrul unei operatiuni comune, 17 persoane suspectate ca au traficat zeci de migranti spre Uniunea Europeana, a informat miercuri Ministerul de Interne de la Belgrad, transmite Reuters. Serbia s-a aflat in centrul crizei migrantilor…