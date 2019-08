Stiri pe aceeasi tema

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a evocat, joi, ideea organizarii unei reuniuni consacrata situatiei din Amazonia, luna viitoare, cu ocazia Adunarii Generale a organizatiei, anunța news.ro. "Situatia…

Fundasul englez al echipei Manchester United, Chris Smalling, in varsta de 29 de ani, va semna cu AS Roma, a anuntat Sky Italia, potrivit news.ro. Jucatorul evolueaza la Manchester United din 2010. El va…

Doua persoane au murit și patru au fost ranite, joi seara, in urma impactului dintre doua mașini, pe DN 17, la ieșirea din Stroiești spre Ilișești, in județul Suceava. Intre raniți sunt și doi copii. Traficul rutier este blocat, anunța MEDIAFAX.

Statele Unite au atacat cibernetic Garzile Revolutionare, in iunie, pentru a impiedica Iranul sa actioneze impotriva navelor din Golful Persic, dezvaluie joi New York Times, citat de AFP.Operatiunea a distrus o baza de date cu ajutorul careia fortele iraniene de elita isi alegeau tintele si…

Filipe Teixeira (38 de ani) s-ar putea intoarce la FCSB! Portughezul este fara intelegere in acest moment, iar Narcis Raducan a vorbit despre posiblitatea ca acesta sa revina, anunța MEDIAFAX. Totusi, Teixeira…

Actorul Matthew McConaughey este profesor dupa 4 ani in care a fost instructor invitat la Facultatea de Radio-Televiziune-Film a Universitatații Texas, din Austin, arata Indie Wire, potrivit MEDIAFAX. Actorul…

Teodora, mama Alexandrei Maceșanu, a transmis, pe Facebook, prin intermediul varului sau, Alexandru Cumpanașu, un mesaj la mai bine de o luna de la dispariția fetei sale. Femeia are speranțe ca Alexandra este inca in viața și ca ar putea sa scape singura din mainile celor care ar putea sa o țina…

- Andrei Caramitru va ajunge in fața judecatorilor! Jurnalista pe care numit-o ”coprofaga”, ”sclav infiltrat” și ”o jalnica asa zis «ziariste»” a anunțat ca il da in judecata.”Il voi acționa in judecata pe Andrei Caramitru. Este prima data, in cei 15 ani de presa libera, in care ma simt harțuita…