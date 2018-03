Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu in exclusivitate pentru DC News, edilul a vorbit despre acest subiect. Daniel Florea a decis sa renunțe la candidatura pentru ca simțea ca se pune in pericol unitatea partidului pentru ca in spațiul public se vorbea "in termeni razboinici" despre competiția din PSD. Edilul nu a vrut…

- Organizatiile PSD au decis, in cea mai mare parte, ce reprezentanti vor trimite, pe regiuni, pentru a candida la posturile de vicepresedinti la Congresul din 10 martie. In noua conducere vor fi 8 vicepresedinti femei si 8 vicepresedinti barbati, scrie gandul.info. Presedintele PSD Maramures, Gabriel…

- Organizatia regionala PSD Bucuresti - Ilfov a decis miercuri sa ii sustina pe Viorica Dancila - presedinte executiv, Marian Neacsu - secretar general, Gabriela Firea si Robert Negoita - vicepresedinti, la Congresul extraordinar al partidului, de sambata. De asemenea, delegatii la Congres au primit mandat…

- Biroul președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a devenit loc de pelerinaj pentru liderii PSD. Inaintea Congresului din 10 martie se poarta negoeri pe funcții, iar in biroul lui Liviu Dragnea au trecut oameni importanți ai partidului.In biroul președintelui PSD au fost vazuți intrand…

- Gabriela Firea, edilul din Bucuresti, a anuntat ca isi va da demisia din toate functiile PSD, in situatia in care nu se rezolva problemele grave ale Capitalei. Firea este suparata pe Guvern, deoarece ministrii PSD se lasa condusi de directorii si comisiile din perioada tehnocratilor, scrie Ziare.com.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca o prima evaluare a activitatii ministrilor din Guvernul Dancila va avea loc dupa Congresul din 10 martie, in cadrul coalitiei de guvernare. "Am stabilit ca dupa Congres sa avem o discutie in coalitie pentru o prima evaluare", a…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca isi va da demisia din toate functiile politice daca nu sunt respectate termenele pentru proiectele pe care le are pentru Bucuresti.

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anuntat ca Municipalitatea a pregatit suma de 15 milioane de euro pentru achizitia unui numar de pana la 500 de apartamente noi in Bucuresti, care ar urma sa fie utilizate drept locuinte de serviciu pentru cadrele medicale cu activitate in cele 19…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, joi, ca vineri, vremea va fi si mai geroasa în Bucuresti, precizând ca sunt probleme cu sistemul de termoficare în sectoarele 2 si 6 ale Capitalei.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a inchis scolile din Bucuresti, toata saptamana, din cauza frigului si a zapezii. Astfel, multi parinti s-au trezit, de pe o zi pe alta, in situatia ca nu au cu cine sa isi lase copiii si nici sa lipseasca zile intregi de la serviciu nu pot. Un…

- Elevii din Bucuresti profita din plin de vacanta neasteptata, decisa de Primaria Generala a Capitalei, si stau cat e ziua de lunga pe micile partii formate in parcuri, folosindu-se de tot ce au gasit la-ndemana acasa pentru a se da pe derdelus. Unii au venit cu saniutele. altii cu farase de plastic,…

- Primarul Capitalei a declarat, miercuri, ca, in premiera, in Bucuresti, vor functiona 12 utilaje de topit zapada. Edilul a precizat ca la numarul destinat parintilor care au nevoie de ajutor cat copiii nu merg la scoala au sunat persoane care voiau sa verifice daca functioneaza acest serviciu.…

- Scoli inchise joi, 1 martie 2018. SCOLI INCHISE BUCURESTI JOI. "Am luat decizia ca toata saptamana scolile sa fie inchise (gradinite, scoli si licee). Inteleg dificultatea familiilor, dar in prImul rand cred ca scolile sunt pentru educatie, nu pentru supraveghere si ingrijire. Ii inteleg…

- Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a declarat azi ca școlile, liceele și gradinițele din București vor fi inchise, din cauza vremii, toata saptamana. Anunțul a fost facut in deschiderea Comandamentului de Iarna de la PMB. Gabriela Firea a spus ca parintii sa apeleze la cunostinte pentru…

- Elevii din București se întorc la școala saptamâna viitoare, a anunțat primarul general Gabriela Firea. Miercuri, cursurile vor fi suspendate integral în judetele Braila si Olt .

- Nu se fac ore in zilele de 26 și 27 februarie 2018! Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca elevii nu vor merge la școala luni și marți. In funcție de starea vremii, ea a adaugat ca gradinițele, școlile și liceele din București ar putea fi inchise și in urmatoarele zile.

- Reacția Simonei Gherghe dupa ce școlile au fost inchise pentru doua zile. Vedeta a postat un mesaj pe contul de socializare, in care iși exprima parerea cu privire la decizia luata de Primarul Capitalei. Gabriela Firea a anunțat ca școlile din București sunt inchise luni și marți. Totodata, primarul…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat inchiderea școlilor luni și marți, in București, in urma avertizarii meteo de ninsori si ger. „Vom decide daca va fi cazul si pentru zilele urmatoare. Prefer sa se spuna ca am fost usor prea alertati, decat sa fie victime”, a spus Firea. Decizia a fost luata…

- Edilul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca școlile din București vor fi inchise luni și marți. Decizia a fost luata pe fondul avertizarilor de cod portocaliu pentru ninsori și viscol in 12 județe din sudul și sud-estul Romaniei. Firea nu a exclus varianta in care școlile vor ramane inchise și dupa…

- Scolile din capitala vor fi inchise luni si marti, a anuntat, duminica, primarul Capitalei, Gabriela Firea. Ea a precizat ca aceasta perioada ar putea sa fie extinsa. Decizia a fost luata in contextul in care va intra in vigoare o avertizare cod portocaliu de ninsori si viscol emisa de meterorologi.

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Otokar autobuze. Licitația privind cele 400 de autobuze Euro 6 s-a încheiat, iar primarul Gabriela Firea a anunțat astazi câștigatorul. Este vorba de dintre firmele turcești Otokar Europe SA – Otokar Otomotiv.

- Procedura de evaluare a ofertelor pentru licitația privind achiziționarea a 400 de autobuze Euro 6 de catre Primaria Capitalei s-a incheiat. Valoarea achizitiei este de 100 de milioane de euro, reprezentand 250.000 de euro plus TVA, pentru fiecare autobuz și reprezinta un pas necesar pentru decongestionarea…

- Primarul de București, Gabriela Firea, va veni intr-o vizita oficiala la Chișinau. Despre aceasta a anunțat primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, in cadrul emisiunii „Important" de la TVC21.

- Planuri mari pentru primaria capitalei in anul in care Romania aniverseaza o suta de ani de la Marea Unire: in bugetul din 2018 au fost prevazuti bani pentru refacerea 'din radacini' a Cartierului Evreiesc din Bucuresti.

- Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, se afla de astazi intr-o vizita oficiala la București pana in data de 15 februarie. Edilul a fost invitat de omologul sau, Gabriela Firea. Cei doi primari vor avea o intrevedere bilaterala.

- Ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, a fost primit, astazi, de premierul Viorica Dancila, la Palatul Victoriei. Intalnirea s-a incheiat dupa aproximativ o ora, noteaza Agerpres. Ambasadorul Hans Klemm a venit luni, in jurul orei 10,00, la sediul Guvernului, unde a avut o intalnire de aproximativ…

- In plin scandal legat de noul regulament de taximetrie din Bucuresti, initiat de Primaria Capitalei, prin care serviciile de dispecerat devin obligatorii, in defavoarea celor care folosesc aplicatiile de taximetrie, mai multi deputati au initiat un proiect de modificare a legii taximetriei.

- Neversea, fratele mai mic Untold, continua si in 2018. Cat costa biletele Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, Neversea va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța. Evenimentul se va desfașura pe una din plajele din municipiul Constanța, organizatorii…

- Arhitectul Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania (OAR), ii transmite primarului Capitalei, Gabriela Firea ca a luat la cunostinta despre preocuparile acesteia „legate de penetrari, strapungeri si supralargiri" si ca a invitat la sediul OAR Bucuresti mai…

- Ministrul Sanatatii nu vrea sa faca parte din Guvernul Dancila Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, luni, inainte de CEx PSD, ca nu isi va depune candidatura pentru un nou mandat de ministru, precizand ca a informat conducerea partidului si ca va sustine persoana care va prelua portofoliul.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica, referitor la protestul din Piata Universitatii, ca acesta nu a fost unul aprobat, edilul precizând ca ar trebui ca legea sa fie respectata de cei care cer acest lucru în strada.

- Structura Guvernului Dancila va ramane aceeași cu a guvernelor precedente. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat ca nu e timp de schimbari de structura, ci mai degraba trebuie analizat miniștrii care au fost ineficienți. ”O treime din Guvern se va reimprospata” a declarat Gabriela…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a dat asigurari, marti, in cadrul unei discutii cu edilul Gabriela Firea, ca Guvernul pe care il conduce va sprijini proiecte de dezvoltare in Bucuresti si spera intr-o colaborare viitoare in mai multe domenii de interes pentru Capitala, potrivit unui comunicat al…

- Primarul General, Gabriela Firea, a vizitat astazi, impreuna cu prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, Gradina Japoneza din parcul Regele Mihai (Herastrau), care a fost reabilitata la sfarsitul anului trecut de Primaria Capitalei, prin ALPAB.Primarul General, Gabriela Firea, l-a intampinat pe…

- Gabriela Firea a venit luni la sediul PSD impreuna cu primarii de sectoare din Bucuresti, cerand "masuri asiguratorii" ca situatia actuala nu se va repeta peste cateva luni si pentru a anunta ca nu face parte din "gasca nimanui".

- În urma deciziei Primariei Municipiului București din decembrie 2017 și în urma declarațiilor primarului general Gabriela Firea, Clever Taxi vine cu precizari în privința activitații sale și a poziției fața de nevoile utilizatorilor din București. Constatam ca dorințele…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat masurile pentru fluidizarea traficului in Bucuresti. Liniile tramvaielor 16, 1 si 32 vor avea culoar unic in acest an, se vor extinde si...

- „In ceea ce priveste dezbaterea privind introducerea sistemului de banda unica, am luat decizia ca in prima etapa sa folosim banda unica construita deja pentru tramvaie. Dupa succesul liniei de tramvai 41 si dupa succesul liniei 21, unde a fost montat gard metalic pentru ca masinile proprietate personala…

- Primaria Capitalei va delimita in acest an liniile tramvaielor 16, 1 si 32 cu garduri, dupa modelul liniilor 41 si 21, a declarat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Aceasta a declarat ca asteapta modificarea Codului Rutier, astfel incat pe benzile unice dedicate tramvaielor sa poata circula…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, impreuna cu Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, ca spitalele Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino vor beneficia de noua milioane de euro pentru pregatirea personalului medical pe mai multe specializari.

- Spitalele bucureștene Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino au castigat proiecte pe fonduri europene in valoare de aproape 9 milioane de euro, a anunțat primarul general Gabriela Firea. Potrivit acesteia, 3.100 de medici si asistenti vor beneficia de pregatire profesionala. „In ceea ce priveste Spitalul…

- Gabriela Firea face schimbari in Capitala fara sa il pese ca poate sa distruga natura, mai concret o parte din Padurea Banesa! Un Proiectul de hotarare prin care Primaria Capitalei vrea sa preia de la Romsilva un drum forestier pentru a-l transforma in drum public, pentru accesul intr-un cartier rezidential…

- O sesizare a reprezentantilor Uniunii Salvati Romania, in care se atrage atentia asupra cheltuielilor nejustificate facute de companiile municipale infiintate de Gabriela Firea, a ajuns recent pe masa celor de la Curtea de Conturi. Referitor la aceste din urma companii, Roxana Wring, presedinte USR…

- Gabriela Firea spune ca sustine masura montarii unor panouri de siguranta in statiile de metrou si ca va discuta cu ministrul Transporturilor despre acest lucru. Ea precizeaza ca va transmite Ministerului Transporturilor toate sesizarile in acest sens facute de cetateni la municipalitate,…

- Luminitele de sarbatori din Capitala nu vor mai fi aprinse miercuri seara, ca omagiu adus Regelui Mihai I. In cursul acestei zile, pe marile bulevarde a fost deja arborat in berna drapelul Romaniei. Decizia radicala ii aparține primarului Gabriela Firea.Primaria Capitalei anunta ca miercuri…