- Europarlamentarul PSD Gabriela Zoana a anuntat ca va lansa o scrisoare deschisa cancelarului austriac Sebastian Kurz, dupa ce Comisia Europeana a instiintat Austria ca declanseaza procedura care poate duce la sanctionarea Austriei din cauza legii privind indexarea alocatiilor copiilor imigrantilor.

- Comisia Europeana a notificat oficial Austria ca se deschide procedura de infrigement pentru aceasta lege și arata ca nu este normala decizia luata de austrieci. ”MAE si Guvernul Romaniei au luat nota cu ingrijorare de intrarea in vigoare, in Austria, la 1 ianuarie 2019, a legislatiei privind…

- Prin aceasta lege a fost redus considerabil cuantumul acestor alocații, ele fiind ajustate la nivelul de trai din țarile comunitare unde traiesc acești copii. "Doresc sa va sesizez o problema foarte grava care afecteaza interesele a zeci de mii de familii și copii din Romania și Europa Centrala…

- ”MAE si Guvernul Romaniei au luat nota cu ingrijorare de intrarea in vigoare, in Austria, la 1 ianuarie 2019, a legislatiei privind ajustarea nivelului alocatiilor pentru copiii nerezidenti ai lucratorilor din acest stat membru in functie de costul mediu al vietii din tara de rezidenta a copilului.…

- "Am urmarit cu mare interes declaratiile autoritatilor privind absorbtia fondurilor europene de catre Romania. Daca aceste rezultate vor fi confirmate de serviciile mele, a caror evaluare pe tari va fi definitivata in ianuarie, nu pot decat sa felicit autoritatile nationale, in mod sincer. Ceea ce…

- BBC citeaza doua surse neidentificate din cabinet care au spus ca May a decis sa amane votul, in contextul in care Downing Street a confirmat ca ea a avut luni dimineata o conferinta prin telefon cu ministrii.May urmeaza sa faca o declaratie catre parlament la ora 15.30 GMT. Ministrul britanic…

- "Prin intermediul activitatii desfasurate de SOLVIT Romania, serviciu pe care l-am relansat cu succes anul trecut, ne dorim sa aratam ca cetatenii romani sunt protejati si ca reactionam atunci cand exista orice semnal ca ei ar putea fi tratati incorect. In ultimul an, cazurile SOLVIT Romania au fost…

- Romanii care lucreaza in Austria, carora le-au fost modificate alocatiile pentru copii in urma schimbarilor legislative adoptate de Parlamentul Austriei, pot cere sprijinul Centrului SOLVIT Romania in cazul in care considera ca sunt discriminati si li s-au incalcat drepturile. Centrul SOLVIT Romania,…