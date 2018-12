Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Gabriela Zoana a publicat, duminica, un comunicat despre cum s-a vazut Romania de la Bruxelles in 2018,ca Romania este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE, ”in ciuda intentiilor anti-nationale ale presedintelui Klaus Iohannis”.

- "Nu se va putea uita ușor imaginea eurodeputaților bulgari, unguri, polonezi și ai altor naționalitați, care incercau sa apere, prin votul lor, Romania, in timp ce eurodeputații PNL votau impotriva propriei națiuni. A fost o lecție pe care Europa ne-a predat-o in acea zi, lecție pe care, din pacate,…

- Europarlamentarul PSD Gabriela Zoana spune ca Romania a fost perceputa la Bruxelles, in An Centenar, la 100 de ani de la Marea Unire, ca o țara dezbinata, cu europarlamentari care inițiaza și voteaza rezoluții impotriva propriei țari.„Nu se va putea uita ușor imaginea eurodeputaților bulgari,…

- ”Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a transmis un avertisment catre Opoziția din Romania. Pentru a comenta mesajul domniei sale și pentru membrii PNL care se prefac ca nu l-au ințeles, voi traduce esența acestuia: Romania este pregatita 100% pentru a exercita președinția Consiliului…

- Europarlamentarul PSD Gabriela Zoana a transmis, marți, intr-un comunicat de presa, ca eurodeputatul german Elmar Brok arata cu degetul spre corupția din Romania dar are in propria țara cazuri rasunatoare de anchete in desfașurare.„Am urmarit cu atenție declarațiile eurodeputatului german…

- Europarlamentarul PSD Victor Bostinaru va deveni consilier onorific al premierului Viorica Dancila, sustin surse guvernamentale pentru „Adevarul”. Alesul european este unul dintre cei mai influenti oameni ai PSD la Bruxelles, acesta fiind si vicepresedinte al socialistilor din PE.Victor Bostinaru,…

- Presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, vicepresedinte al PSD, s-a declarat miercuri ''satul'' de politica pe care popularii europeni o fac impotriva socialistilor, a social-democratilor, dar si a Romaniei, in ultimii ani, cu referire la criticile formulate de la Bruxelles pe legile…

- Europarlamentarul PSD Gabriela Zoana a declarat ca președintele Klaus Iohannis nu poate vorbi in plenul Parlamentului European despre unitate și coeziune europeana, in timp ce in Romania instiga la dezbinare printr-un discurs care destabilizeaza țara."Am asistat astazi cu toții la un discurs…