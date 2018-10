Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European se va reuni luni seara la Strasbourg, intr-o sedinta extraordinara care are pe ordinea de zi si situatia din Romania, inclusiv independenta sistemului judiciar. Informeaza News.ro....

- PSD Arad, reprezentat de președintele și deputatul Dorel Caprar, și-a menținut poziția asumata inainte de dezbateri și a votat pentru susținerea lui Liviu Dragnea. „Mi se pare absolut normal, e un vot absolut normal. Noi l-am susținut și-l vom susține, pentru ca știm ca poate sa faca multe pentru partid…

- Romania se afla intr-un an aniverar, un an in care celebram 100 de ani de la Marea Unirea. Un asemenea eveniment trebuia sa reprezinte un moment de stabilire a prioritaților pentru viitor, dar și de stabilire a proiectelor importante pentru Romania, in jurul carora sa se coaguleze toate eforturile,…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, a anuntat vineri ca nu mai este in vigoare niciun protocol care sa aiba legatura cu infaptuirea justitiei in Romania. Va reamintesc ca in februarie anul trecut am denuntat oficial toate acele protocoale controversate, oprind o practica existenta…

- Liviu Dragnea a spus, la Romania TV, ca printre prioritatile Guvernului se afla adoptarea unei Ordonante de Urgenta privind legea offshore. "Se fac discutii acum pentru o posibila Ordonanta de Guvern in ceea ce priveste legea offshore. Eu am spus, dupa adoptarea legii in Comisia de specialitate…

- Sesizarea a fost semnata de 28 de deputati USR, 13 PMP, sase deputati neafiliati si trei de la PNL.In sesizare se arata ca pensiile speciale pentru alesii locali introduse prin Codul Administrativ incalca principiul egalitatii cetatenilor in fata legii."Coalitia PSD-ALDE continua,…

- Apple este acuzata ca a incalcat legislația antitrust dupa ce a forțat operatorii de telefonie mobila din Japonia sa vanda iPhone-urile mai ieftin, dar sa creasca prețul abonamentelor, scrie Reuters . In acest fel, consumatorii au fost prejudiciați prin faptul ca nu au avut cum sa faca o alegere corecta.…

- PSD-ALDE au grabit votul pe Codul Penal si azi au supus plenului Camerei Deputatilor modificarile la articolele de lege care-l scapa pe Dragnea de inchisoare. Abuzul in serviciu a fost redefinit si limita maxima de pedeapsa a fost coborata la 5 ani. Prin aceasta s-a redus si termenul de prescriere a…