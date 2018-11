Gabriela Zoana, apel către politicienii români "Ne aflam cu toții in fața unui moment extrem de important ce va avea loc in aceasta luna in Parlamentul European, supunerea la vot a rezoluției „The rule of law in Romania”, miercuri, 14 Noiembrie, inițiata in urma sesizarilor venite din partea unor europarlamentari romani care, din nefericire, nu au ințeles ca din dorința de a acumula capital electoral național au facut un rau imens propriei țari. In acest context politic european extrem de important, fac un apel la unitate naționala, unitate care este mai mult decat necesara in cazul unui asemenea demers in plen. Imi exprim speranța… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

