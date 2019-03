Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar roman a murit, dupa ce a fost implicat intr-un accident infiorator pe o șosea din Germania, produs din cauza unui șofer de 70 de ani care depașea un TIR. Barbatul de 26 de ani a gasit fara suflare in mașina distrusa. La doua zile dupa nenorocire, a decedat și șoferul vinovat. Luni dupa-amiaza,…

- Accident grav la intersecția strazilor Alba Iulia și Paris din Capitala. O mașina de model Volvo XC90 se afla intr-o stare deplorabila, dupa ce s-a lovit violent de o alta mașina. Din imagini se vede cum automobilul de lux este facut zob.

- Inca un roman a fost sancționat in Italia pe baza noului cod rutier. Barbatul este proprietarul unei mașini inmatriculata la Braila, rezident in Peninsula de mai mult timp, transmite Sergiu Balaban, corespondent Digi24 in Italia.Braileanul a fost oprit de Carabinieri marți și, fiind rezident…

- Jaf uimitor in Italia, unde o duba blindata de transport valori a fost rupta cu doua excavatoare de o grupare de hoți mascați și inarmați. Poliția este pe urmele mai multor infractori care au furat 2,3 milioane de euro dupa ce au oprit, in trafic, pe o șosea din Bari (in sudul Italiei), o mașina de…

- Doua autovehicule s-au ciocnit violent, marti, pe o sosea din zona de vest a tarii. Potrivit unor informatii publicate... The post Impact violent in vestul tarii! Masina unui comisar celebru, facuta praf de un microbuz appeared first on Renasterea banateana .

- Conaționalii care traiesc in Italia nu mai pot circula cu autovehicule inmatriculate in Romania, potrivit unor modificari ale Codului rutier din peninsula. Amenzile sunt intre 712 si 2.848 de euro si presa a publicat deja cazurile unor cetateni romani sanctionati. Sute de mesaje de protest au fost transmise…

- Daca ai o masina inmatriculata in Romania si iti doresti sa pleci in Italia si sa te stabilesti acolo, trebuie sa stii ca o noua lege a intrat in vigoare si trebuie sa acorzi o mai mare atentie.