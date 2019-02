Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul acuzat ca si-a ucis sotia, impuscand-o cu o arma in zona inimii a fost retinut, in timpul noptii de sambata spre duminica, in apropierea locuintei din Farcasa, judetul Neamt, acesta fiind retinut.

- Potrivit Stiri-Neamt.ro, o femeie de aproximativ 35 de ani din judetul Neamt a fost impuscata mortal, sambata seara, de fostul sot. Incidentul s-a produs in comuna Farcasa si a fost semnalat la 112 de un membru al familiei. Potrivit primelor informatii, femeia ar fi fost impuscata in zona inimii, cu…

- O femeie, mama a doi copii, a fost impușcata in inima de un barbat. El era soțul ei și a mai agresat-o in trecut, iar tanara a sesizat poliția in acest sens, informeaza Observator.tv.Citește și: Simona Halep a SANGERAT pe teren: 'Mi se blocau mușchii, dar n-am cedat' Tanara avea 33…

- Un roman a fost injunghiat mortal, duminica, in orașul Balți din Republica Moldova, in care lucra. Barbatul de 38 de ani a fost atacat de soțul amantei cu care avea o relație. Agresorul a fost prins de polițiști și risca inchisoarea pe viața. Cu o noapte de comiterea crimei, barbatul i-a spus soției…

- Barbatul acuzat ca l-ar fi ucis pe borseanul cu care sotia lui se presupune ca avea o relatie a ajuns dupa gratii. Borseanul de 38 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile si risca ani grei de inchisoare, daca va fi gasit vinovat.

- O femeie din comuna Dragomirești, județul Neamț, a fost in centrul unui scandal de proporții, ea fiind acuzata și de incendirerea unor bunuri, dar și de agresarea propriului soț. Pe 10 decembrie, ea s-a certat cu o vecina pe care a amenințat-o ca-i va incendia locuința. Dupa ce a baut bine, femeia in…

- Un accident teribil a avut loc joi seara la Lețcani, in județul Iași. Un barbat de 34 de ani a fost spulberat de un autoturism Renault, condus de o femeie. Victima se chema Vasile Amnaru și avea 34 de ani. In accident a fost implicata Adelina Lazar, fiica unui afacerist din Neamț, și soția unui politician…

- Un accident grav s-a petrecut pe raza localitații Bonț. O mașina a trecut printr-un gard și s-a rasturnat. Echipele de prim ajutor au inceput manevrele de resuscitare pentru o femeie, pasagera in mașina rasturnata.