Gabriela Ruse (178 WTA) a obținut calificarea in ultimul tur al calificarilor de la US Open, miercuri, dupa ce a trecut de italianca Jasmine Paolini (117 WTA), scor 6-3, 6-1, anunța MEDIAFAX.

Citește și: A ieșit la suprafața! Fosta firma a lui Dan Barna, bani grei pentru susținatorii #Rezist și USR

Ruse și-a continuat parcursul bun din calificarile de la US Open, dupa ce, luni, a invins-o pe conaționala Alexandra Cadanțu, scor 6-0, 6-4.

In ultimul tur al calificarilor, Gabriela Ruse o va infrunta pe chinezoaica de 17 ani Xinyu Wang (167 WTA). In cazul in care o va invinge…