Primaria Capitalei a transmis printr-un comunicat de presa ca reitereaza solicitarea adresata Guvernului in urma cu aproape doi ani de transmitere cu titlu gratuit din domeniul public al statului in cel al Municipiului Bucuresti a unor bunuri aflate in administrarea Ministerului Apelor si Padurilor, aflate in componenta sau proximitatea salbei de lacuri formata de raul Colentina sau a cursului intravilan al raului Dambovita. In luna martie 2017, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat o hotarare, completata ulterior printr-o alta hotarare adoptata in luna iunie a aceluiasi an,…