Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General, Gabriela Firea, a declarat ca in cel mult o luna de zile guvernul va putea adopta o Ordonanța de Urgența care va terenul SRTV va ajunge in administrarea Capitalei, pentru Spitalul Metropolitan. Edilul a mai precizat și ca iși dorește celeritate in realizarea studiului de prefezabilitate.…

- Guvernul urmeaza sa aprobe o ordonanta de urgenta care vizeaza transferul unui teren catre Primaria Municipiului Bucuresti, teren pe care ar urma sa fie infiintat sptialul metropolitan Bucuresti-Ilfov.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, marti, ca pana la sfarsitul lunii va ajunge pe masa Guvernului o ordonanta de urgenta pentru transferul ultimei bucati de teren catre PMB pentru construirea spitalului metropolitan.

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a anuntat marti ca pana la sfarsitul lunii va intra in sedinta de Guvern o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie transferat terenul Societatii Romane de Televiziune (SRTv) in administrarea municipalitatii, pentru construirea Spitalului Metropolitan."Dau o…

- Anunțul a fost facut marti, 13 martie, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. 'Aseara tarziu, la aproape ora 23,00, si-a incheiat activitatea grupul de lucru interministerial, la care am participat si eu, la Guvern, si in care s-a stabilit textul ordonantei de urgenta prin care si ultima…

- O ordonanta de urgenta care vizeaza transferul unui teren catre PMB pentru spitalul metropolitan Bucuresti-Ilfov urmeaza sa fie adoptata de Guvern, a anuntat marti primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Aseara tarziu, la aproape ora 23,00, si-a incheiat activitatea grupul de lucru…

- "Sunt in continuare, sunt suparata pe ceea ce se intampla la nivelul ministerelor si cu totii am luat decizia sa schimbam acest mod de lucru care pur si simplu dauneaza bunului mers al reformelor in Romania. (De luni pana azi s-au schimbat - n.r.) cateva lucruri. Am avut cateva intalniri si vreau…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat vineri ca nu a trecut inca termenul pe care si l-a dat pentru a vedea daca proiectele Bucurestiului sunt importante pentru Executiv. "Dar nu a trecut acel deadline. Eu sunt inca in acel termen pe care mi l-am dat pentru a vedea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat vineri ca nu a trecut inca termenul pe care si l-a dat pentru a vedea daca proiectele Bucurestiului sunt importante pentru Executiv. "Dar nu a trecut acel deadline. Eu sunt inca in acel termen pe care mi l-am dat pentru a vedea daca…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat, ca il sustine pe primarul Sectorului 3, Robert Negoita, pentru functia de vicepresedinte al partidului din partea regiunii Bucuresti-Ilfov, transmite Agerpres.

- ​Primarul Bucurestiului, Gabriela Firea, a amenintat, luni, cu demisia din functiile de conducere din PSD, daca nu se rezolva problemele Capitalei care tin de guvern. Vicepresedinte PSD si liderul filialelor Bucuresti-Ilfov, ea a facut declaratiile in contextul Congresului PSD de sambata.Participa la…

- "Am vorbit cu doamna Gabriela Firea. Am vazut ce a declarat. I s-au pus bețe in roate, nu i se mai pun. Urmeaza schimbarile la secretarii de stat. Ceea ce a spus doamna Firea este adevarat. Am avut discuții și cu primarii de sectoare și cu Viorica Dancila. S-a facut un plan pentru colaborarea cu…

- Autoritatile au estimat ca un milion de contribuabili ar trebui sa depuna Declaratia unica. Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, este nemulțumita ca in țara s-au dat CET-urile catre primarii cu titlu gratuit, in timp ce, sustine ea, doar in cazul Bucurestiului s-a impus preluarea ELCEN ținand cont de o valoare de evaluare. Decizia in acest sens a fost luata de Guvernul Tudose și…

- Scoli inchise joi, 1 martie 2018. SCOLI INCHISE BUCURESTI JOI. "Am luat decizia ca toata saptamana scolile sa fie inchise (gradinite, scoli si licee). Inteleg dificultatea familiilor, dar in prImul rand cred ca scolile sunt pentru educatie, nu pentru supraveghere si ingrijire. Ii inteleg…

- Nu cu mult timp in urma, Gabriela Firea afirma ca una dintre masurile ce se impun si care vor duce la fluidizarea si modernizarea traficului in Bucuresti se refera la casele de bilete RATB care ar trebui desfiintate si inlocuite cu „aparate electronice de vanzare a tichetelor de calatorie”. Masura pomenita…

- Numarul solicitarilor la ambulanța a crescut constant in București și in Ilfov de la inceputul iernii. Peste 1.500 de apeluri sunt primite in fiecare zi, a declarat directorul general al Serviciului de Ambulanța București-Ilfov, Alis Grasu. Tot mai mulți oameni cer ajutorul ambulanței, dupa racirea…

- "4.448 de operatori manuali, dintre care 2.692 sunt angajati ai firmelor de deszapezire iar 1.756 ai institutiilor subordonate Primariei Generale a Capitalei, un total de 21.429 tone stoc de material antiderapant. Cu alte cuvinte, suntem pregatiti atat ca resursa umana, cat si ca stocuri, cat si…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat duminica in cadrul comandamentului de iarna ca sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Bucurestiului 1.039 de utilaje, din care 671 apartin operatorilor de salubritate iar restul - institutiilor subordonate municipalitatii.Citeste…

- Scandalul provocat, in ultimele luni, de construirea Spitalului Municipal si-a consumat astazi ultimul act. In sedinta de astazi de la Primaria Generala a Capitalei, consilierii generali au votat aprobarea proiectului care prevede, intr-o prima faza, preluarea de catre PMB (din administrarea RATB-ului)…

- 12.000 de pagini cu inscisuri si informatii. Atat se spune in comunicatul Primariei Generale a Capitalei ca ar fi fost studiate in amanunt, pe parcursul a 61 de zile, de catre experti si evaluatori ai ofertelor, inainte ca licitatia de achizitie pentru Bucuresti a celor 400 de autobuze Euro 6 sa fie…

- Primaria Sectorului 6 a atribuit un contract de deszapezire unei firme controlate de teleormaneanul Victor Țene, un om de afaceri despre care Rise Project a scris ca este parte a circuitului financiar din jurul companiei Tel Drum. Mai mult, acesta este cercetat in dosarul de corupție al lui Marian Vanghelie…

- Gabriela Firea a subliniat ca printre prioritatile actualei administratii se numara sanatatea si punerea in siguranta a cladirilor cu risc seismic. "De la preluarea mandatului de primar general am luat masuri pentru dinamizarea procesului de consolidare a imobilelor cu risc seismic ridicat.…

- “Sunt un om ca toti oamenii si cred ca acest lucru m-a ghidat in toate. Imi plac relatiile interumane”, a spus Aurel Vainer dupa ce a primit titlul de Cetatean de Onoare al Bucurestiului oferit de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Ea a spus ca Aurel Vainer “este poate unul dintre cei mai…

- Cele mai mari 9 companii de taxi din Bucuresti au platit catre stat, in 2016, impozit pe profit, cumulat, in valoare de 61.224 de lei, potrivit datelor raportate catre Ministerul de Finante, in timp ce serviciul de car sharing Uber a platit un impozit pe profit de 187.000 lei, de 3 ori mai mult.

- Accident grav in centrul Capitalei. Patru masini s au ciocnit pe bulevardul Dacia iar cinci oameni au fost raniti in urma accidentului, potrivit Digi 24.Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate patru autoturisme.In urma impactului, au fost ranite…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme, intre care un taximetru, informeaza news.ro.Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate…

- Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila are loc miercuri. Noul premier a anuntat ca va adopta o Ordonanta de Urgenta pentru amanarea depunerii formularului 600 pana la 15 aprilie. Ea a precizat ca, pana atunci, Ministerul de Finante trebuie sa gaseasca o solutie pentru a fi depusa o singura…

- Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila are loc miercuri. Noul premier a anuntat ca va adopta o Ordonanta de Urgenta pentru amanarea depunerii formularului 600 pana la 15 aprilie. Ea a precizat ca, pana atunci, Ministerul de Finante trebuie sa gaseasca o solutie pentru a fi depusa o singura…

- Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila are loc miercuri. Noul premier a anuntat ca va adopta o Ordonanta de Urgenta pentru amanarea depunerii formularului 600 pana la 15 aprilie. Ea a precizat ca, pana atunci, Ministerul de Finante trebuie sa gaseasca o solutie pentru a fi depusa o singura…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a propus sa se infiinteze un departament pentru dezvoltarea Bucurestiului in cadrul Ministerului Dezvoltarii din guvernul Dancila, potrivit unor surse citate de Hotnews . Firea a confirmat pentru...

- La solicitarea Primarului General, Gabriela Firea, in Bucuresti operatorii de deszapezire din toate sectoarele Capitalei au actionat cu 357 de utilaje si 1.350 de operatori manuali, atat pentru aplicarea tratamentelor cu materiale antiderapante, cat si pentru indepartarea zapezii din statii, refugii…

- Dupa ce Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o informare meteorologica pentru precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare in intreaga tara, primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat comandamentul de iarna, pentru a analiza masurile ce se impun dupa ninsoare.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la colegii sai din administratia locala, dar si la cei din Guvern si Parlament, referitor la modalitatea de avizare a unor proiecte în consiliul general, precizând ca ar trebui sa fie modificat codul

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la colegii sai din administratia locala, dar si la cei din Guvern si Parlament, referitor la modalitatea de avizare a unor proiecte in consiliul general, precizand ca ar trebui sa fie modificat codul administrativ.

- Primaria București vrea sa construiasca Spitalul Metropolitan in nordul Capitalei, in locul unei autobaze RATB, in condițiile in care nu a primit un raspuns la solicitarea trimisa Guvernului, in urma cu mai multe luni, sa primeasca un teren al Societatii Romane de Televiziune, de pe Șoseaua Pipera,…

- Ramasa fara baza auto in urma incendiului puternic de vinerea trecuta in care au fost mistuite de flacari un microbus si 15 autobuze, societatea Transport Public SA, singurul operator de transport in comun din municipiul Tulcea, va primi o mana de ajutor din partea Primariei Generale a Capitalei. In…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat pentru astazi, incepand cu ora 11.oo, Consiliul General al PMB, sedinta in care vor fi atinse mai multe puncte de interes pentru bucuresteni. Una dintre problemele spinoase ale Capitalei, statutul cladirilor cu risc seismic, pare a-si gasi, in…

- Serban Sturdza, Seful Ordinului Arhitectilor Bucuresti, da de pamant cu Gabriela Firea, primarul Bucurestiului, aratandu-i cum aceasta greseste in decizia ei de a infiinta, “ca in Coreea de Nord”, o societate a Primariei Generale de Dezvoltare Durabila. Seful Arhitectilor o ia peste picior…

- Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, incendiul a izbucnit intr-un apartament de la etajul 4 al unui bloc din Sectorul 1 al Capitalei, din cartierul Dorobanti, iar flacarile sunt vizibile din exteriorul cladirii. Focul arde cu degajari foarte mari de fum in apartament, pe casa scarii, dar si in afara.…

- Veste buna pentru romanii care au achitat taxa auto in ultimii 10 ani. Restituirea banilor este acum o certitudine, dupa ce, in ultima zi lucratoare a anului trecut, Ministerul Mediului si Ministerul de Finante au publicat, in Monitorul Oficial, normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta…

- Guvernul Romaniei este obligat de Uniunea Europeana ca pana in luna aprilie a acestui an sa elimine toate subventiile pentru energia termica, cu exceptia unor categorii vulnerabile. Avand in vedere ca cei mai multi romani care beneficiaza de subventie la caldura sunt din Bucuresti, primarul…

- Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, a facut astazi un anunț așteptat de toți bucureștenii. Vor fi cu 867 mai multe locuri de parcare, dupa ce av fi construita o parcare subterana sub parcul Garii de Nord.

- Bucureștenii se intreaba cat caștiga Gabriela Firea ca primar general, insa ceea ce mulți nu știu este ca fosta jurnalista a primit o indemnizație este mai mica decat cea a soțului ei, Florentin Pandele, edilul comunei Voluntari din județul Ilfov. In 2016, Florentin Pandele a caștigat 48.077 lei din…

- Un schimb acid de replici are loc intre primarul Capitalei, Gabriela Firea, si Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor, cu privire la documentele publicate din „greaseala materiala“ pe SEAP, ce arata ca procedura achizitiei pentru patinoare a fost initiata in Parcul…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea (foto), si-a pus ieri semnatura alaturi de cea a ministrului Fondurilor Europene, Marius Nica, pe un acord incheiat intre cele doua institutii, care prevede finantarea, cu aproape 9 milioane de euro, din fonduri europene a trei dintre unitatile spitalicesti…

- Ciprian Ciucu, consilier general din partea PNL, susține ca primarul PSD al Capitalei, Gabriela Firea a pompat anul acesta 189 de milioane de euro în cele 22 de firmele ale Primariei Generale care sunt administrate de apropiații ei și ca anul viitor suma va fi de cel puțin

- Ciprian Ciucu, consilier general din partea PNL, susține ca primarul PSD al Capitalei, Gabriela Firea a pompat anul acesta 189 de milioane de euro in cele 22 de firmele ale Primariei Generale care sunt administrate de apropiații ei și ca anul viitor suma va fi de cel puțin doua ori mai mare.

- Guvernul Romaniei, prin Ministerul de Finanțe a gasit soluții in cadrul ședintei Comisiei de Buget - Finanțe din #Parlament pentru ca bugetul #MPRP sa fie marit, cu mai mult fața de marirea deja anunțata. Este pentru prima data cand bugetul #MPRP este atat de mare.Suma in plus…