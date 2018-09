Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a declarat, referitor la votul din CExN al PSD de vineri, ca Liviu Dragnea va caștiga, deși a ajuns deja "un cadavru politic", iar Gabriela Firea va pierde. Fostul președinte ii transmite liderului PNL, Ludovic Orban, ca ar fi fost buna o moțiune de cenzura deja depusa la Parlament,…

- Prezent la Antena 3, Codrin Ștefanescu a declarat ca știe cine e autorul scrisorii impotriva lui Dragnea. El a precizat ca este doar o singura persoana iar in CEx va propune excluderea persoanei respective. „Cine a facut acest text nu are ce cauta in PSD”, spune Codrin Ștefanescu care s-a…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu a lasat niciodata mana jos in ce priveste o reconciliere cu primarul Capitalei, Gabriela Firea. "N-am lasat-o niciodata jos (mana - n.r.). Nu numai pentru ea, pentru oricine. Peste destinul meu politic, peste cariera politica a unuia sau a altuia,…

- Dragnea, despre excluderea Gabrielei Firea din PSD: ”Sper sa nu ajungem aici, dar nu depinde de mine!”, a spus liderul PSD, duminica seara, la Antena 3, el aratand ca in interiorul partidului sunt nemulțumiri cu privire la atacurile venite din partea primarului Capitalei, din ultima vreme. Intrebat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, vineri, o scrisoare deschisa membrilor PSD, transmitand in document ca nu are un razboi cu Liviu Dragnea, ca nu se pune problema unei alegeri intre ea si liderul PSD, precizand totodata ca

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a continuat marți seara, intr-o emisiune la TVR1, acuzațiile la adresa lui Liviu Dragnea, spunand despre liderul PSD ca in ședințele de partid este numai "lapte și miere", dar in subterane și in intalnirile pe care le are cu doar cațiva apropiați deciziile…

- Vicepresedintele social-democrat Gabriela Firea, primar general al Capitalei, a precizat marti ca ramane membru al PSD, spunand ca nu se alatura adversarilor partidului, asa cum a sustinut in urma cu o zi liderul formatiunii, Liviu Dragnea. Gabriela Firea a afirmat ca nu se asteapta sa-i fie retras…