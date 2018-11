Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca a demisionat din functia de vicepresedinte PSD pentru regiunea Bucuresti-Ilfov in semn de protest fata de dizolvarea Biroului Permanent al organizatiei Ilfov a partidului, dupa ce in sedinta Comitetului Executiv National i s-a reprosat ca este vinovata pentru demisia parlamentarilor din aceasta filiala.



Firea a amintit ca, in cursul diminetii de luni, a demisionat si din functia de presedinte interimar al PSD Bucuresti, "in semn de protest fata de situatia de interimat, de instabilitate in care se afla, dar si fata…