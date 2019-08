Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, considera ca Executivul aflat în prezent la Palatul Victoria este unul legal, pentru ca a fost votat de o majoritate parlamentara în urma unor alegeri pe care PSD si ALDE le-au

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, considera ca Executivul aflat in prezent la Palatul Victoria este unul legal, pentru ca a fost votat de o majoritate parlamentara in urma unor alegeri pe care PSD si ALDE le-au castigat, ea precizand ca, daca in sesiunea parlamentara…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, o felicita pe Gabriela Firea, primarul Capitalei, pentru primele masuri privind reducerea poluarii si arata ca este nevoie si de o campanie de educare si constientizare in aceasta privinta. "Bravo, Gabriela Firea! Primele masuri pentru reducerea…

- Oamenii din Dobrosloveni continua sa mearga "la ocazie", dupa ceea ce s-a intamplat cu Luiza Melencu si Alexandra Macesanu, luate in masina de Gheorghe Dinca. Primarul vrea sa traga un semnal de alarma.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca mentinerea ritmului in care Guvernul s-a imprumutat in primul semestru ar duce la depasirea de catre Romania a nivelului mediu de indatorare din Uniunea Europeana in doi ani. "In primele sase luni, Guvernul a imprumutat (...) aproape 10 miliarde…

- Președintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, susține ca in PSD s-a terminat perioada de ”palavrageala, harjoneala și teribilism”. El a explicat ca intreg partidul trebuie sa se mobilizeze in vederea alegerilor prezidențiale, locale și parlamentare.Citește și: Traian Basescu a dat LOVITURA…

- Primarul orasului Giurgiu spune ca a fost atacat de tantari “tigrati” si s-a ales cu “o rana”, potrivit Agerpres.Primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca ar trebui sa se faca un proiect national de combatere a tantarilor pentru…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat marti, la finalul unor discutii avute la Palatul Victoria, ca s-a agreat cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici,...