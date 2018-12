Speranta Cliseru este o apropiata a primarului general al Capitalei, Gabrielei Firea, iar ea a fost personaj principal in spetiul public imediat dupa protestele din 10 august, cand a declarat ca jandarmii au intervenit in forța fara a avea acceptul ei, inainte de intervenție.

Speranța Cliseru a fost prefect al judetului Ilfov si a lucrat in Primaria Voluntari, unde primar este sotul Gabrielei Firea, Florentin Pandele. In Primaria Voluntari, Speranța Cliseru a avut funcții de conducere: administrator public și director executiv. A fost consilier parlamentar in cabinetul Gabrielei Firea…