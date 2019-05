Gabriela Firea, tentativă de omor? ”Vom rămâne toată viața cu întrebarea dacă a fost o mână criminală” ”Sincer, eu nu aș fi spus, dar, acum daca soțul meu, impresionat de aceasta situație, eu nu pot sa neg, pentru ca ar fi o minciuna din partea mea, asta e realitatea. Nu am nici cea mai mica banuiala despre ce s-a intamplat, este foarte ciudat, anumite persoane imi spun ca tipul acesta de aliaj, in anumite condiții de caldura, se poate face mai mica și cu o forma astfel incat sa poata sa fie introdusa in mancare, sunt in continuare foarte surprinsa, medicii nu au explicație, eu nu am. sunt o persoana precauta, nu m-am omorat cu mancarea, nu am participat la mese foarte mare, este un episod neelucidat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

