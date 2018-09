Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, inainte de a intra in ședința Comitetului Executiv al PSD, ca, in cazul in care Liviu Dragnea nu-și da demisia, oricum s-a caștigat ceva și anume ca s-a ajuns la concluzia potrivit careia lucrurile nu merg in direcția buna. Primarul Capitalei a facut și o gluma, inainte de a The post Gabriela Firea: Suntem pentru menținerea coaliției și a Guvernului. Problema este legata de managementul politic al lui Liviu Dragnea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .