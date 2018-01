Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei va delimita de traficul auto liniile de tramvaie 16, 1 si 32, pe modelul liniilor 21 si 41, prin montarea unui gard de otel, a anuntat, miercuri, primarul general, Gabriela Firea, aceasta fiind una dintre masurile pe care le va lua municipalitatea pentru fluidizarea traficului.…

- Ea a spus ca, in vederea fluidizarii circulatiei in Bucuresti, va continua programul de culoar unic pentru tramvai pe mai multe linii, vor continua o serie de proiecte demarate anul trecut, ce vizeaza extinderea si supralargirea unor pasaje, demararea lucrarilor pentru altele noi, precum si constructia…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) ia in calcul posibilitatea ca biciclistii sa circule pe culoarele unice ale tramvaielor, edilul precizand ca trei linii de tramvai din Capitala urmeaza sa aiba o banda unica. „Studiem acum…

- „In ceea ce privește dezbaterea privind banda unica, in prima etapa vom folosi banda unica care este construita acum la tramvai. Dupa succesul liniei 21, unde linia de tramvai a fost asigurata cu un gard metalic, vom continua acest program pentru linia 16, linia 1 și linia 32. Așteptam modificarea …

- Pistele pentru bicicliști sunt o mare problema in București și se pare ca nu va fi rezolvata nici anul acesta atata timp cat primarul a venit astazi cu o alta idee pentru amatorii mersului pe doua roți. Gabriela Firea a convocat astazi un comandament pentru adoptarea de masuri ce vizeaza fluidizarea…

- Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor, Serban Sturdza, i-a adresat primarului Capitalei, Gabriela Firea, o scrisoare deschisa in care ironizeaza graba acesteia de a redenumi o parte din Soseaua Kiseleff si Parcul Herastrau Regele Mihai I.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, și-a propus sa modifice regulamentul de taximetrie din București. Edilul vrea ca serviciile de dispecerat sa devina obligatorii pentru toate taxiurile autorizate de Primaria Municipiului Bucuresti.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa il dea in judecata pe presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, pentru afirmatiile acestuia conform carora interzicerea sistemelor alternative de transport in regim taxi in Bucuresti ar fi doar un „lobby puternic” al primarului general, precum si obtinerea…

- „Am discutat si despre Cartierul Justitiei, de asemenea despre Sala Filarmonica si galeriile de arta precum si spatiile pentru birouri care urmeaza sa se construiasca pe terenul central din Zona Unirii. Am inteles de la domnul prim-ministru ca este si decizia domniei sale si de asemenea decizia…

- In 20 decembrie, din toata tara se vor deplasa coloane de masini catre Bucuresti, pentru un miting in fata Guvernului, potrivit COTAR. "Transportatorii rutieri aduc anual 4,7% din PIB-ul Romaniei, dar pirateria din acest sector de activitate va scadea dramatic acest procent. Cerem doar respectarea…

- REGELE MIHAI A MURIT. Social-democratii s-au reunit, marti, la sediul central, pentru a discuta despre mitingul pe care intentioneaza sa îl organizeze în Bucuresti, potrivit unor surse din PSD, în contextul în care Casa Regala a României a anuntat ca Regele Mihai…

- Președintele PNL București, Cristian Bușoi, susține ca nu exista niciun motiv real pentru interzicerea Uber și Taxify în Capitala, iar, în opinia sa, aceasta masura ''ascunde interese mari ale unui grup de apropiați ai primarului general, Gabriela Firea''.

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a precizat ca nu a spus ca Mihai Tudose ar intentiona sa preia conducerea partidului, ci doar ca se comporta ca si cum ar vrea sa o faca. ”Eu am afirmat ca domnul prim-ministru se comporta ca si cum ar dori pentru ca doar domnia sa stie ce-i in…

- Piata Victoriei ar trebui rezervata manifestarilor civice, considera USR Bucuresti, care a depus un proiect in acest sens. Potrivit unui comunicat de presa, USR București va solicita convocarea unei ședințe extraordinare a CGMB, cu doua puncte pe ordinea de zi: analizarea modului in care s-a decis…

- Presa internaționala a scris despre protestele care au avut loc in București, dupa ce primaria a decis sa organizeze un targ de Craciun in Piața Victoriei, „locul manifestațiilor anticorupție”, dupa cum noteaza Reuters. In urma acestor proteste, Gabriela Firea a decis sa mute targul , afirmand ca evenimentul…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca ceea ce s-a intamplat sambata in Piata Victoriei reprezinta „inceputul anarhiei”, precizand ca a luat decizia de a muta Targul de Craciun intr-o alta locatie, fapt care, totusi, „nu rezolva problema de fond”. „Este foarte grav ce s-a intamplat…

- Cateva sute de oameni au sosit cu autocarele in Capitala, vineri dimineata, adusi de mai multe organizatii PSD din tara, pentru a participa la ceremoniile care vor avea loc de Ziua Nationala la Arcul de Triumf. In jurul orei 8.30, in parcarea Romexpo erau deja aproximativ 20 de autocare, din Bihor,…

- Ziua Naționala a României - 2017 este celebrata de Google printr-un doodle special care mizeaza pe o serie de simboluri tradiționale, extrem de interesante. Cel mai ascuns detaliu este în interiorul literelor O din GOOGLE: cele doua personaje în costume populare simbolizeaza soarele…

- ”Sa poți parca acum in centru cu 1,5 lei pe ora, este mult sub prețul din țara. Nu mi se pare corect.” ”In loc sa facem investiții in țevi noi, dam subvenții. Subvenționam apa, care intra in pamant. E ca la proști.” Ciprian Ciucu, consilier general in Primaria Capitalei, vicepreședinte PNL București,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat in cadrul comandamentului de iarna organizat in aceasta dimineata masurile pe care primaria Generala le-a dispus dupa ce meteorologii au emis mai multe coduri de vreme rea. Edilul sustine ca toate primariile din Capitala sunt pregatite pentru sezonul de…

- „Anul acesta, in premiera in Capitala, vor actiona si cateva masini pentru topit zapada si un numar mai mare de freze. Zapada nu se putea depozita in timp scurt. Existau prea putine utilaje pentru indepartarea zapezii. De deszapezire se ocupa primariile de sector, dar si Primaria Capitalei trebuie sa…

- Capitala va avea, anul acesta, masini pentru topit zapada si mai multe freze pentru indepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuare, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea, la inceputul sedintei de Consiliul General. Firea a amintit că au fost plătite în avans gazele necesare încălzirii…

- "Dam, astfel, dovada de seriozitate ca membru al Uniunii Europene, dovedind ca Romania știe ce are de facut, iar Guvernul indeplinește, pas cu pas, programul de guvernare asumat. (...) In paralel cu Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, trebuie sa gasim și sa aprobam acele modificari de legislație…

- Potrivit Primariei Capitalei, discutiile au vizat transferarea unor terenuri din proprietatea statului si din administrarea MApN in proprietatea municipiului Bucuresti, pentru a fi construite acolo locuinte sociale si pentru tineri, dar si pentru realizarea unor investitii care vizeaza sistematizarea…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, marti, cateva dintre proiectele dedicate Centenarului Marii Uniri, printre acestea fiind inaugurarea Parcului Centenarului, ce va fi amplasat in zona Eroilor, si transformarea holurilor primariei in muzeu. "Ne dorim sa inauguram anul viitor un…

- Cinci proiecte de investitii depuse la Ministerul Dezvoltarii Regionale isi asteapta finantarea, spre bucuria primarului Petru Bogdan. Este vorba despre asfaltare strazi in localitatea Carasova, alimentare cu apa si retea de canalizare in satul Nermed, modernizare iluminat public si retea…

- 400 de autobuze noi Euro 6 pentru RATB. Primaria Municipiului București (PMB) mai face o incercare, in ceea ce privește achiziționarea de autobuze noi pentru transportul public din Capitala. Astfel, termenul de depunere a ofertelor la noua licitatie organizata de Primaria Capitalei pentru cumpararea…

- Premierul Tudose a avenit, marți, la Parlament, impreuna cu liderul PSD Liviu Dragnea, dupa ce au participat la o intalnire cu primarii de municipii. Șeful Executivului a anunțat ca trecerea contribuțiilor la angajat va fi adoptata miercuri prin Ordonanța de Urgența, așa cum era stabilit inițial. Intrebat…

- Premierul Mihai Tudose discuta cu reprezentantii Asociatiei Muncipiilor din România, mai multi primari, printre care si edilul Capitalei, aflându-se la Guvern. Potrivit unor surse, la discutii este prezent si presedintele PSD, Liviu Dragnea. Premierul Mihai Tudose este însotit,…

- Nemultumiti de masurile fiscale anuntate de Guvern, reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania s-au intalnit, marți dimineața, cu premierul Mihai Tudose, . Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spunea ca pachetul de modificari fiscale trebuie revizuit, pentru ca “ar fi o lovitura foarte mare pentru…

- Lider de marca in cadrul PSD, Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a lansat critici dure la adresa modificarilor facute la Codul Fiscal. Primarul general a atras atentia ca modificarile aduse Codului Fiscal ar reprezenta "o lovitura foarte mare pentru toate comunitatile", deoarece vor fi mai putini…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca modificarile aduse Codului Fiscal ar reprezenta "o lovitura foarte mare pentru toate comunitatile" deoarece vor fi mai putini bani la buget pentru investitii. Edilul a precizat ca premierul a invitat-o marti la o intalnire la Guvern. ...

- "Pentru toate primariile de municipiu, acest pachet de modificari fiscale nu va aduce lucruri bune pentru ca vor fi bani mai putini la buget pentru investitii, avem foarte multe proiecte in derulare pe care vrem sa le finalizam. Avem proiecte noi, care sunt acum in faza realizarii studiilor de fezabilitate.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a inaugurat, vineri, un traseu special al RATB pentru toate muzeele din Bucuresti. Costul proiectului este de 30.000 de euro pe luna, insa edilul considera ca este o suma mica in comparatie cu efectele pe care le va avea. Traseul cuprinde toate cele 30 de muzee…

- Immofinanz, unul dintre cei mai mari investitori imobiliari din Romania, cu un portofoliu de proprietati in valoare de peste 840 de milioane de euro la finele primelor sase luni din acest an, a vandut recent doua terenuri din Bucuresti si Voluntari, pentru care a incasat aproximativ 5 milioane de…

- Este a doua avarie intr-o saptamana in reteaua de transport din Bucuresti. In urma cu o saptamana, a mai avut loc o pana de curent in Bucuresti, dupa deteriorarea unui echipament de inalta tensiune la statia Fundeni. Atunci au ramas fara curent pana la 20 de minute cartierele bucurestene…

- Președintele PNL București, Cristian Bușoi, afirma, într-o scrisoare deschisa adresata primarului general Gabriela Firea, ca reducerea bugetului pentru infrastructura, în condițiile traficului din Capitala, este ''ilogica administrativ'' și pune

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a revenit marti cu declaratii legate de taxa de mediu, pe care are de gand sa o introduca in Bucuresti, care schimba complet datele problemei. In primul rand, azi am aflat ca edilul nu stie clar ce va face, insa nu va fi o taxa generala aplicata masinilor…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marti, ca instituirea unei taxe de centru in Bucuresti se va produce dupa modernizarea parcului auto al RATB, ea precizand ca este in derulare o procedura de licitatie deschisa pentru 400 de autobuze, care insa a fost contestata, ca va fi lansata o…

- Primarul Capitalei le garanteaza bucurestenilor ca nu se pune problema intreruperii furnizarii apei calde sau a caldurii. ” Cine mai face astfel de afirmatii pe viitor ne vom rezerva si noi dreptul sa ne aparam in instanta, pentru ca nu putem sa stam nepasatori sa vedem cum vine cate cineva si ce interese…

- "Chiar astazi am primit scrisoarea din partea BERD, care ne garanteaza posibilitatea incheierii unui acord de 100 de milioane de euro, noi asiguram partea de cofinantare. Din aceasta suma vom achizitiona 200 de autobuze urbane Euro 6, in plus fata de cele 400 de autobuze urbane Euro 6 care sunt in…

- Gabriela Firea, nemulțumita de comentariile despre traficul din Capitala: Nu cred ca trebuie sa ironizam autoritațile, sau sa consideram ca este un subiect de cancan, a spus marți, primarul Capitalei, aflata la o dezbatere in Parlament, intitulata „Mari proiecte care pot dezvolta Romania” . ”Nu cred…

- Primarul capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, la Adevarul live, ca municipalitatea ii va intreba pe bucuresti daca doresc introducerea unei taxe de mediu, pentru ca altfel nu se va mai putea circula in Bucuresti. Firea a spus ca, dupa eliminarea taxei de mediu, au venit toate rablele din Europa…

- Ea a spus ca ii va intreba pe bucuresteni daca doresc introducerea unei taxe de mediu fiindca "nu avem cum sa continuam asa". "O sa-i intrebam pe bucuresteni daca doresc sa se introduca o taxa de mediu. Daca ei sunt de acord, o vom introduce aceasta taxa, pentru ca vom ajunge ca in Bucuresti sa nu mai…

- Liberalii ies la atac si lanseaza o campanie de constientizare a bucureștenilor și a administrației despre problema grava a traficului din Capitala. Presedintele PNL Bucuresti sustine, intr-un comunicat de presa, ca sute de voluntari vor porni pe strazile din Bucuresti si vor informa cetatenii. Mai…

- RADET anunta, joi, ca a solicitat ELCEN punerea in functiune a centralei termoelectrice Progresu, incepand de vineri, iar aceasta va duce la imbunatatirea conditiilor de furnizare a energiei termice functionare pentru locuitorii din sectorul 4. Advertisement Actiunea face parte din programul de functionare…