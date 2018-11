Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, i-a transmis primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, ca el are toata disponibilitatea de a transfera Centura Capitalei de la Guvern la Primaria Capitalei, dar acest proces se poate realiza doar prin lege organica in Parlament. Șova a explicat ca s-a…

- Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al PSD, o contrazice pe Gabriela Firea, dupa ce primarul Capitalei a afirmat ca Liviu Dragnea incearca sa-i cumpere sau sa-i intimideze pe liderii din CExN.Stefanescu a declarat, la Antena 3, ca in doua saptamani va avea loc o sedinta a Comitetului…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca l-a urmarit cu atenție pe Liviu Dragnea, in emisiunea de la Antena 3, și a ințeles ca acesta a decis sa o mazileasca din funcțiile pe care le deține in PSD.”Probabil ca a decis sa ma inlature, ori din anumite structuri, din funcția de vicepreședinte…

- Firea, reacție la declarațiile liderului PSD: ”Am simtit o usoara amenintare din partea domnului Dragnea, dar sunt obisnuita cu metodele domniei sale”, a spus Primarul Capitalei, intr-o intervenție la Antena 3, imediat dupa emisiunea in care președintele PSD a anunțat ca atacurile sale vor fi discutate…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca in doua-trei saptamani va avea loc un Comitet Executiv al partidului, in care vor fi reglate „lucrurile cum nu se asteapta nimeni”. Afirmatia vine in contextul scrisorii deschise trimisa, vineri, de Gabriela Firea membrilor PSD. „Ca…

- Organizatia PSD Ilfov, condusa de Gabriela Firea, îl ataca virulent pe Liviu Dragnea si anunta sprijinul deplin pentru primarul general al Capitalei. Mesajul vine la scurt timp dupa ce trei parlamentari de Ilfov au declarat si ei ca sunt de partea Gabrielei Firea.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, la Neptun, ca premierul Viorica Dancila il va suna luni pe presedintele CE, Jean Claude Juncker, dupa ce Gabriela Firea a spus ca a cerut demisia ministrului de Interne, dupa semnalele primite de la Bruxelles prin comisarul Corina Cretu.

- Gabriela Firea a declarat, la finalul ședinței PSD, ca nu poate spune ca Liviu Dragnea se afla in spatele violențelor jandarmeriei din 10 august, dar este evident ca acesta se consulta permanent cu ministrul de interne Carmen Dan, pe care, de altfel, a promovat-o. Ea a mai spus ca se aștepta ca Dragnea…