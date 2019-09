Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca nu a renuntat la ideea gratuitatii pentru mijloacele de transport in comun ale STB, dar a afirmat ca sunt opinii diferite ale specialistilor si acest subiect trebuie "cantarit"...

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca s-a semnat contractul și incep lucrarile la Prelungirea Ghencea, o zona extrem de aglomerata din Capitala. Firea anunța ca in urma investiției de 122 de milioane de euro va fi supralargit Bulevardul Ghencea și vor fi instalate șine de tramvai.Citește…

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat, luni seara, la B1 TV, ca PSD a peierdut, in ultimii ani, la fiecare tur de alegeri, cam un milion de votanți.Citește și: Gabriela Firea face un anunț important! Proiectul care vizeaza vinietele se schimba-Cine va plati "In 2014, candidatul…

- In Romania, costurile directe totale pentru toti pacientii sunt estimate la aproximativ 60 de milioane de euro, circa 272 milioane de lei. „Un pacient cu scleroza multipla traieste, in medie, cu circa 10 ani mai putin decat o persoana sanatoasa, ceea ce se traduce in costuri indirecte, ce includ lipsa…

- Pe fondul unor afaceri in scadere in primul semestru al acestui an, producatorul de aparate electrocasnice Electroargeș a avut un profit net de 3,65 milioane lei, cu aproape 11% mai mic decat cel din perioada similara a anului trecut. Electroargeș Curtea de Argeș a realizat in primul semestru venituri…

- Ședința Comitetului Executiv al PSD este una tensionata, asta pentru ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, a lansat mai multe atacuri la adresa liderului PSD, Viorica Dancila. Conform surselor noastre, Firea i-a reproșat Vioricai Dancila ca a incalcat regulile și a vorbit public despre o candidatura.…

- Bugetul Municipiului Bucuresti pe anul 2019 va fi diminuat cu 608 milioane de lei, conform proiectului de rectificare bugetara aprobat miercuri de Consiliului General al Capitalei. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus despre aceasta rectificare bugetara ca este "o prioritizare" a cheltuielilor.…