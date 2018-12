Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a trimis o scrisoare catre bucureșteni, in care le explica acestora care sunt obiectivele sale prioritare. In scrisoare, Firea explica și care sunt piedicile pe care le pune Guvernul in vederea realizarii acestor obiective.Citește și: Chef de…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca reprezentanții Municipalitații, implicit și cei de la Maternitatea Giulești, ar trebui sa-și ceara scuze fața de parinții bebelușilor care s-ar fi infectat cu stafilococul auriu in maternitatea „Panaint Sirbu” din Capitala, informeaza Mediafax.„Atat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, cere ministerului Transporturilor sa gaseasca solutii urgente pentru a rezolva nemultumirilor angajatilor de la metrou, astfel incat greva generala care ar putea bloca Bucurestiul, sa fie anulata.

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, luni seara, ca se astepta la ”mai multa barbatie, in special barbatie politica” din partea lui Liviu Dragnea, respectiv acesta sa recunoasca faptul ca a avut o intalnire cu primari de sectoare despre reorganizarea administrativa a Capitalei. Firea il acuza…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, sambata seara, ca Liviu Dragnea a anuntat intr-o sedinta cu primarii de sectoare ca vrea o ordonanta de urgenta prin care cele sase sectoare ale Bucurestiului sa devina orase. „Domnul Dragnea a anuntat, intr-o sedinta cu cativa primari de sectoare…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, nu a participat la ședința Comitetului Executiv al PSD, aflandu-se in vizita oficiala la Madrid, dar a trimis o scrisoare catre colegii din PSD. Firea susține ca nu se mai poate continua sub teroarea excluderilor și arata ca și daca va fi schimbata de…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi, ca nu va ceda niciunui santaj, cu toae ca institutia pe care o conduce si companiile municipale sunt vizate de numeroase controale de la institutii care au in frunte persoane apropiate de LIviu Dragnea.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, explica ca in cazul in care planul de reorganizare al ELCEN nu va fi aprobat, bucureștenii risca sa ramana fara caldura in aceasta iarna. Planul de reogranizare al Electrocentrale Bucuresti SA (ELCEN) a fost aprobat de Adunarea creditorilor, care s-a…