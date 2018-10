Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al municipiului Bucuresti. Gabriela Firea, a afirmat miercuri seara ca „am ajuns sa fim mai rau ca in timpul lui Ceausescu”, Firea povestind ca nu doar ea, ci si colegii si care au semnat scrisoarea impotriva lui Liviu Dragnea au simtit ca sunt „filati si monitorizati”.

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca Liviu Dragnea a vrut sa-i faca probleme prin blocarea proiectelor si a subliniat ca liderul PSD ar putea sa incerce prin jocuri de culise sa pregateasca excluderea sa din partid.

- Reacția lui Codrin Stefanescu, dupa ce Firea le-a trimis o scrisoare deschisa membrilor PSD. Acesta a declarat ca in curand va avea loc un Comitet Executiv al partidului, in care vor fi reglate „lucrurile cum nu se asteapta nimeni”. „Ca sa-i lamuresc pe colegii nostri si le transmit in felul urmator.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a ales sa intre in razboi cu liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru ca a simțit ca „i se pregatește șnurul negru”, simbol, candva, al mazilirii domnilor in Țarile Romane, a comentat la Digi24 jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Ea știe ca Dragnea o va sugruma…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ultimele declarații ale principalilor actori politici, dar și mișcarile nedeclarate generate de aceștia, precum și o discuție pe care am avut-o in particular cu Gabriela Firea, ma determina sa ma gandesc la cateva ipoteze care, aparent cel puțin, sunt de-a dreptul fulminante.…

- Comitetul Executiv Național al PSD, reunit zilele trecute la mare, a declanșat tensiuni intre Gabriela Firea și Liviu Dragnea. Primarul general, Gabriela Firea, presedinte al PSD Bucuresti, a precizat ca fosti ministri i-au spus ca in cadrul unor sedinte, dupa plecarea ei, presedintele Partidului Social…

