"Desi au trecut doar 2 saptamani si jumatate de la interventia chirurgicala dificila la colon, la care am fost supusa, la Spitalul Cantacuzino din Capitala, de luni mi-am reluat activitatea la birou. Multa munca, multa implicare, consum nervos. Dar, merg inainte, nu ma plang si nu ma abat niciun milimetru de la ce am promis. Azi circula un zvon otravit prin mediul politic si presa : ca nu am mai trecut pe la birou, ca imi voi anunta demisia in curand, se cauta deja si inlocuitori. Sunt convinsa ca multi m-ar vrea plecata, pentru ca am starpit retelele de interese obscure din Primaria Generala.…