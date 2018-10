Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, acuza o intelegere intre Liviu Dragnea si Traian Basescu impotriva sa, dupa ce un proiect important a cazut azi la vot in Consiliul General al Capitalei.

- 'Nu comentez despre problemele Partidului Social Democrat in presa, in public, decat in interiorul partidului', a declarat, pentru Agerpres, Marian Oprisan, vicepresedinte al PSD si presedinte al organizatiei judetene de Vrancea a partidului. Acesta a subliniat ca miza acestui joc politic nu este…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu poate spune ca Gabriela Firea este „sorosista”, „rezista” sau „haștagista”, in condițiile in care primarul Capitalei l-a susținut adesea și a susținut linia PSD. Este explicația jurnalistului Cristian Tudor Popescu la tacerea lui Liviu Dragnea, dupa ce Firea i-a…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, este de parere ca zilele lui Liviu Dragnea în fruntea PSD sunt numarate. Cu toate acestea, o critica dur pe Gabriela Firea, cea care a lansat, recent, un val de acuzații la adresa lui Dragnea, pentru atitudinea fața de protestatarii anti-Guvern.

- Scandalul dintre Gabriela Firea și Liviu Dragnea strange randurile in partid. In timp ce parlamentarii apropiați președintelui PSD critica primarul Capitalei și propun sancțiuni pentru atacurile ei, alții ii cer lui Liviu Dragnea sa se retraga. Ca un efect, un deputat PSD a demisionat din partid. „Pe…

- Europarlamentarul Catalin Ivan considera ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, are &"mare dreptate&" în disputa cu liderul PSD, Liviu Dragnea, însa subliniaza ca este &"prea târziu&", fiind

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ultimele declarații ale principalilor actori politici, dar și mișcarile nedeclarate generate de aceștia, precum și o discuție pe care am avut-o in particular cu Gabriela Firea, ma determina sa ma gandesc la cateva ipoteze care, aparent cel puțin, sunt de-a dreptul fulminante.…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat, duminica, referitor la momentul in care a fost huiduita pe Arena Nationala, ca filmuletul aparut a doua zi, care spunea ca de fapt Simona Halep a fost huiduita, a fost facut public cu acordul lui Liviu Dragnea.