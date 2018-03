Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea spune ancheta DNA este una absolut normala și ca exista sute de astfel de verificari in cadrul Primariei, precizand ca documentul facut public de catre Ciprian Ciucu (consilier PNL) are ca scop denigrarea sa. „Foarte interesant e faptul ca eu am aflat azi dimineața de la un…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a reactionat fata de protestul care are loc sâmbata în fata Salii Palatului, unde se desfasoara Congresul extraordinar al PSD, spunând ca nu trebuie încurajat un climat de ura si

- Maria Șarapova a oferit prima reacție dupa ce a fost eliminata inca din primul tur de la Indian Wells. Numarul 41 WTA a cedat in fața niponei Naomi Osaka, 44 WTA, scor 4-6, 4-6. "Am stiut inca din primul moment cand am revenit in circuit ca voi fi nevoita sa muncesc mult pentru a ajunge cap de serie.…

- Mihai Tudose a declarat luni, dupa ședința Cex, ca nu va candida pentru funcția de președinte executiv și a comentat declarațiile primarului Capitalei, Gabriela Firea, care a criticat modul in care a lucrat cu Guvernele Grindeanu și Tudose.„S-a referit la toate guvernele și confirm și eu ca…

- Polițiștii Poliției orașului Balcești și Secției 10 Poliției Rurala Maciuca au depistat 3 persoane banuite de savarșirea unei talharii, comisa in noaptea de 28 februarie/1 martie a.c., in comuna Fartațești. In dimineața zilei de 1 martie a.c., polițiștii au depistat, imediat dupa savarșirea faptei,…

- Intarzieri la plata ajutoarelor sociale in județul Dambovița, motiv de revolta in mediul online. Astazi, o poștarița a rabufnit, in Post-ul Consilier local PSD, factor poștal, reacție virulenta pe facebook: „Ajutoarele sociale, pentru puturoși, nu sunt!” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In presa au aparut informații conform carora, la Congresul PSD din 10 martie, se pregatește un puci la adresa lui Liviu Dragnea, iar Ecaterina Andronescu și Gabriela Firea ar fi conducatorii rebeliunii. Firea neaga vehement aceste informații, pe care le incadreaza la categoria fake news. Citește…

- Un barbat in varsta de 61 ani din orașul Ștei care s-a pensionat cu acte false și a incasat in ultimii 17 ani pe nedrept 240.000 de lei va fi judecat pentru inșelaciune in forma continuata. Barbatul este in atenția polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bihor,…

- Informatiile precum ca cetatea Dabaca era cetatea lui Gelou au fost promovate intens de regimul comunist, care avea nevoie de argumente nationaliste din categoria "cine au fost primii in Ardeal?

- Tehnicianul Vasile Miriuta a declarat ca a avut mari emotii la finalul meciului dintre Dinamo si Concordia Chiajna, scor 4-3, in Liga I, dar a apreciat ca echipa sa a jucat admirabil si important este sa acceada in play-off. "Ne-am dat sapte goluri...noi le-am dat pe toate. Am trait un final cum…

- DNA a oferit prima reacție oficiala, prin intermediul unui comunicat, cu privire la dezvaluirile Antena 3, de pe 11 februarie 2018, in care au fost prezentate o serie de inregistrari audio, ce redau presupuse discuții purtate de procurorul șef al Serviciului Teritorial Ploiești - Onea Lucian cu inculpatul…

- Elena Udrea a postat un mesaj pe Facebook ca reactie a anuntului exmatricularii de la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii Babes Bolyai din Cluj. Fostul ministru al Turismului sustine ca n-a reusit sa se pregateasca temeinic pentru cursuri din cauza proceselor pe care le are pe rol.

- Anuntul de prescriere a infractiunilor in dosarul Microsoft continua sa provoace speculatii asupra motivului, pe masura ce ies la iveala noi date, care par sa intareasca afirmatia articolului din Evenimentul Zilei de ieri, conform careia cercetarea s-a inchis pentru a nu se ajunge la Monica Macovei…

- Indemnizatia parlamentarilor s-a marit , asa ca leafa incasata de alesi este una mai mare. Catalin Radulescu a comentat si el pe marginea venitului pe care il incaseaza pentru functia de ales. Chiar daca a declarat la un moment dat ca nu este deloc multumit de cat incaseaza un parlamentar, Radulescu…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu pentru Ziare.com, la o zi dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a anuntat ca faptele din dosarul Microsoft s-au prescris, ca “Am cerut aviz de urmarire penala pentru cei 6 ministri ...

- Caz socant la Oradea. Un copil de 9 ani, ranit grav intr-un accident rutier, a fost dat afara dintr-un spital. Cei din conducere susțin ca legea ii obliga sa le ceara bani parinților pentru spitalizare, pe motiv ca accidentul s-ar fi produs din cauza baiatului. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea,…

- Apele se tulbura teribil in lumea muzicii de petrecere, scrie wowbiz.ro. In urma cu patru zile, Marius Tepeliga, un indragit cantaret de manele, a fost retinut de politisti, dupa ce timp de doua saptamani, el a fost cautat intens de oamenii legii! Citeste si Politistii de frontiera au descoperit…

- Robert, fost concurent la "Insula Iubirii", s-a rasturnat cu masina. Din fericire nu a fost ceva grav, fiind vorba de un test. Cand a vazut fotografia, Medana a dat like postarii sotului ei, Robert.

- Au fost scene socante in Bucuresti! O femeie a fost injunghiata in fata unei gradinite din sectorul 3 al Capitalei. Incidentul a avut loc in urma cu scurt timp."Prin apel 112, in jurul orei 12.20 a fost sesizata o agresiune asupra unei femei. Cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe…

- La scurt timp dupa ce Simona Halep s-a calificat in prima sa finala de la Australian Open, Cahill a fost prezent in studioul ESPN, post la care este analist, pentru a comenta prima semifinala a turneului masculin, pe care croatul Marin Cilic a castigat-o in trei seturi cu britanicul Kyle Edmund, scor…

- Inainte de sedinta cruciala a PSD, ministrii din fostul Guvern Tudose au fost "luati la rost" de jurnalisti de cum au calcat treptele sediului social-democratilor. Jurnalistii au primit raspunsuri care mai de care cand i-au intrebat daca numele lor se vor regasi si in viitorul Guvern.Citeste…

- Cercetarile in acest dosar de nerespectarea regimului armelor și munițiilor au fost incepute de polițiștii doljeni in ianuarie 2015, dupa ce un barbat din comuna Salcuța a sesizat faptul ca Andrei Marinescu a postat pe o rețea de socializare un filmuleț in care apare tragand cu pușca, deși nu are…

- UDMR este in doliu dupa decesul senatorului Verestoy Attila. Fostul consilier prezidential si lider UDMR, Peter Eckstein Kovacs, a marturisit intr-o interventie prin telefon la Romania TV ca politicianul a fost un om-cheie in partid, un om politic de baza pentru minoritatea maghiara."Nu imi…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat recent ca așa numiții "penali" au liber sa revina in Guvern, odata cu instalarea noului cabinet condus de Viorica Dancila. Daca la inceput toata lumea vorbea ca aceasta afirmație era menita sa deschida calea Rovanei Plumb pentru un post de vicepremier, surse politice…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a declarat ca este de acord cu toate formele de protest, cu toate mitingurile si adunarile publice, cu conditia ca legea sa fie respectata. Edilul a facut un apel catre participantii la proteste care sunt de buna credinta sa accepte…

- La patru ani de la accidentul aviatic din muntii Apuseni, in urma caruia au murit studenta Aura Ion si pilotul Adrian Iovan, procurorii inca mai fac cercetari. Expertizele sunt in desfasurare din 2016, iar avocatul familiei Ion a cerut recuzarea expertului, solicitarea fiind respinsa.

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a avut o reactie dura dupa ce fostul deputat Ionel Arsene, in prezent presedinte al CJ Neamt, a fost retinut, ulterior eliberat sub control judiciar. Stefanescu a marturisit, intr-o interventie la Romania TV, ca intreaga situatie nu este altceva decat…

- Fosta șefa a DIICOT a vorbit pentru prima oara dupa presupusa fuga a sa in Costa Rica."Am vazut știrile aparute despre pretinsa mea fuga din țara. Intr-adevar nu ma aflu in țara, lucru pe care l-am adus la cunoștința instanței, dar țin sa precizez ca nu se pune problema sa fi fugit din țara,…

- ”Daddy? Un descreierat bolnav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni, fara sa-i pese de consecintele pentru tara. Daddy, vezi ca Romania se afla intr-o zona cu tensiuni militare,intr-o Uniune Europeana aflata in plin proces de reasezare. Nu mai vorbim de deprecierea monedei…

- Paul Stanescu s-a nascut pe 25 august la Visina, localitate in care tatal sau a obtinut trei mandate de primar. Intre 1978 si 1982 a studiat agronomia la Craiova, iar dupa absolvire a devenit director la o fabrica de conserve din Caracal. In perioada 1988-1991 a fost directorul IAS Studina, pentru…

- "Lucrurile s-au deteriorat in interiorul PSD si asteptam decizia. Noi suntem gata sa respectam protocolul pe care l-am semnat cu cei de la PSD. Fiind partenerul junior al coalitiei, premierul e desemnat de PSD. E decizia lor pe cine pun premier. Nu se poate vorbi de necesitatea schimbarii premierului,…

- Gabriela Firea vine cu o noua reacție la scandalul din PSD. Edilul Capitalei susține, într-o postare pe Facebook, ca cei doi au obligația de a înceta imediat disputele politice. „In familia politica ar trebui ca sarcinile sa fie impartite asumat ca in familia de acasa. Cu…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan reacționeaza la scandalul public dintre Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, precizand ca „Romania are nevoie de un prim-ministru capabil sa conduca”. Altfel, discuțiile de genul „cred ca ii accept demisia daca iși da demisia dupa ce va fi lasata sa-și…

- Agentul de paza, in varsta de 48 de ani, din Targu-Jiu, care a fost agresat, vineri, in timp ce era de serviciu, la discoteca din comuna Borascu, a facut primele declarații. Acesta susține ca nu ii cunoaște pe agresori. Barbatul a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit in cap de mai mulți…

- Ieri, 8 ianuarie 2017, in jurul orei 11.20, pe DN 75, la kilometrul 78, pe raza orașului Campeni, o tanara de 18 ani, din judetul Botoșani, in timp ce circula pe o bicicleta, nu s-a asigurat corespunzator la schimbarea direcției de mers spre stanga, intrand in coliziune cu un autoturism condus de un…

- Florin Nița anunța ca nu vrea sa plece de la FCSB, in ciuda ultimelor zvonuri din interiorul clubului. Portarul anunța de asemenea ca nu vrea ca echipa sa sa fie considerata favorita la titlu. "Nu vreau sa scrieti ca vreau sa plec, eu am un contract cu aceasta echipa, le multumesc ca mi l-au prelungit…

- Barbatul detinea arma in mod legal, fiind paznic de vanatoare. ”Politistii au deschis un dosar penal privind savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa pe numele unui barbat de 37 de ani din localitatea Stana. Acesta se afla, joi, cu baietelul sau, in varsta de 9 ani, in preajma unui…

- Ce a facut un pasager, suparat ca a asteptat prea mult avionul - VIDEO Un pasager al unei curse aeriene pe ruta Londra-Malaga a folosit iesirea de urgenta si s-a urcat pe aripa stanga a avionului, in semn de protest fata de intarzierea cu o ora a imbarcarii si cu jumatate de ora in cazul debarcarii,…

- "Mi s-au dat toate asigurarile necesare si pot sa vi le transmit ca, contrar celor afirmate in mass-media de catre o asociatie si presedintele acesteia, nu se construieste pe spatiul verde in Parcul Romniceanu niciun patinoar, nici pe spatiul verde si nici pentru o alta zona. Este o dezinformare,…

- Ana Maria Patru a reacționat dur dupa ce a fost trimisa in judecata de DNA, sub control judiciar pentru savarsirea infractiunilor de trafic_1966.html">trafic de influenta in forma continuata și spalare de bani."Este un abuz. O suparare mare a procurorului de la Ploiești, pentru ca nu am vrut…

- Dumitru Dobrica, fost consilier judetean si administrator al unei firme, a facut acord de recunoastere a vinovatiei cu DNA, acesta fiind trimis in judecata pentru ca i-ar fi dat lui Valeriu Zgonea foloase necuvenite pentru ca acesta sa isi foloseasca influenta. Cercetarile continua fata de Zgonea.

- Politistii ialomiteni au depistat in trafic, in Slobozia, un barbat de 56 de ani din municipiul Constanta, desi anterior consumase bauturi alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest Drager a rezultat valoarea 0,62 mg l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost ulterior transportat la cea mai…

- Liviu Dragnea, șeful Camerei Deputaților, a facut declarații dupa ce Parlamentul a aprobat bugetul pe 2018. ”Este un buget care confirma continuarea programului nostru de guvernare în ceea ce privește masurile din domeniul social. A fost un vot destul de consistent, care arata…

- Femeia care a comis crima de la metrou, acuzata de omor calificat si tentativa de omor dupa ce a impins o tanara pe sine, a contestat fara succes la Curtea de Apel Bucuresti, arestarea sa preventiva. Decizia instantei este definitiva.

- Viteza are urmari grave: 11 persoane ranite ieri in urma a doua accidente produse pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum si neadaptarii vitezei in curba. In noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 04.00, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca la Spitalul Judetean de…

- Ciprian Ciucu, consilier general din partea PNL, susține ca primarul PSD al Capitalei, Gabriela Firea a pompat anul acesta 189 de milioane de euro în cele 22 de firmele ale Primariei Generale care sunt administrate de apropiații ei și ca anul viitor suma va fi de cel puțin

- Laura Cosoi, fosta iubita a lui Smiley, i-a transmis cantaretului ca este alaturi de el si de eleva lui, Ana Munteanu. Se intampla cu doar cateva ore inaintea finale de la ”Vocea Romaniei”.

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna noiembrie la 3,23%, cel mai inalt nivel din august 2013, cand a fost 3,67%, in conditiile in care ouale s-a scumpit cu 29,2% in noiembrie fata de octombrie, potrivit datelor publicate marti de Institutul…

- Pe data de 11 decembrie, polițiștii ilfoveni au surprins in flagrant delict un barbat, de 41 de ani, din municipiul București, in timp ce prelua 300 de kilograme de articole pirotehnice (artificii, petarde), de la o firma de curierat neautorizata sa efectueze astfel de transporturi.In urma…