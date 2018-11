Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat duminica, pentru MEDIAFAX, ca spera sa nu continue „cursa excluderilor” la ședința CExN de luni, dar depinde și de ce iși dorește Gabriela Firea, el...

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat duminica, pentru MEDIAFAX, ca spera sa nu continue „cursa excluderilor” la ședința CExN de luni, dar depinde și de ce iși dorește Gabriela Firea, el menționand ca s-ar putea ca primarul Capitalei sa vrea sa-și piarda calitatea de membru de partid.„In…

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, ii recomanda lui Liviu Dragnea sa nu ii dea afara din partid pe nemulțumiți dupa votul de incredere din CExN, fiind de parere ca „marea arta” a unui lider este sa ii țina pe aceștia in interiorul formațiunii și sa ii conduca, scrie Mediafax.Dumitru…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, ii recomanda lui Liviu Dragnea sa nu ii dea afara din partid pe nemultumiti dupa votul de incredere din CExN, fiind de parere ca „marea arta” a unui lider este sa ii tina pe acestia in interiorul formatiunii si sa ii conduca, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Liderul PSD vaslui, Dumitru Buzatu, unul dintre apropiatii lui Dragnea, crede ca nemultumirile exprimate public de Gabriela Firea aduc un beneficiu PSD-ului, pentru ca ”regleaza pana la urma activitatea din partid”. Buzatu nu sutine sanctionarea primarului Capitalei dupa atacul la Liviu Dragnea, ci…

- Gabriela Firea risca sa fie exclusa din partid, dupa scandalul cu Liviu Dragnea. Presedintele PSD spune ca el nu ar da-o afara în acest moment, dar nu pune mâna în foc pentru colegii lui din Comitetul Executiv.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca tensiunile dintre primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si liderul PSD, Liviu Dragnea, scot la iveala “mizeriile care sunt ascunse sub pres de conducerea PSD”, afirmand ca, totusi, “Firea pentru Bucuresti este cam ceea ce e Dragnea pentru Romania”,…

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu a declarat vineri ca se impune o dezbatere in interiorul partidului pentru ca "trebuie sa restabilim echilibrul și sa gasim și o soluție". Buzatu a facut declarația in contextul in care Gabriela Firea a trimis o scrisoare deschisa membrilor PSD in care le explica…