Stiri pe aceeasi tema

- „Un primar poate supraviețui foarte bine și cu un Consiliu ostil. Avem exemple in istoria recenta cand unul dintre predecesorii mei a fost intr-atat de afectat de ostilitatea consilierilor incat a devenit Președintele Romaniei”, scrie Gabriela Firea intr-un comunicat reprodus integral de stiripesurse.ro…

- ”Ma gandesc daca este bine sa spun, dar conform stilului, sigur ce voi spune va nemulțumi ambele tabere. Ce știm sigur pana la momentul de fața? Trei propoziții am de zis. Propoziția numarul 1: PSD, fara Gabriela Firea candidat, nu va mai caștiga fotoliul de primar general. Propoziția numarul…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca, la sediul PSD, Codrin Ștefanescu ii cheama pe consilierii generali ai Capitalei și le promite funcții pentru a nu mai vota proiectele ei in Consiliul General. Firea susține ca Liviu Dragnea ar fi promis inclusiv funcția de președinte al TSD, chiar daca…

- Gabriela Firea a luat legatura cu Liviu Dragnea, dupa ce Codrin Ștefanescu i-a contactat pe consilierii PSD din CGMB pentru a nu vota proiectele propuse de primarul general. Chiar daca i s-a plans lui Dragnea de atitudinea lui Ștefanescu, Firea nu a primit raspunsul așteptat.”Codrin Ștefanescu…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca in PSD se pune la cale sabotarea ei in Consiliul General al Capitalei. Ea arata ca Codrin Ștefanescu ii cheama pe consilierii generali la el și le cere sa o tradeze.”Am informații certe ca la sediul central al PSD din Șoseaua Kiseleff…

- Primarul general al Capitalei susține ca Codrin Ștefanescu ii cheama pe consilierii generali și le cere sa o tradeze. „Am informații certe ca la sediul central al PSD din Șoseaua Kiseleff se pune la cale un plan de sabotare a mea in calitate de Primar General al Capitalei, prin intoarcerea…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca in doua-trei saptamani va avea loc un Comitet Executiv al partidului, in care vor fi reglate „lucrurile cum nu se asteapta nimeni”. Afirmatia vine in contextul scrisorii deschise trimisa, vineri, de Gabriela Firea membrilor PSD. „Ca…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ultimele declarații ale principalilor actori politici, dar și mișcarile nedeclarate generate de aceștia, precum și o discuție pe care am avut-o in particular cu Gabriela Firea, ma determina sa ma gandesc la cateva ipoteze care, aparent cel puțin, sunt de-a dreptul fulminante.…