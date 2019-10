Gabriela Firea propune amanarea vinietei Oxigen pentru masinile Euro 4 pentru 2021

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat joi, la inceputul sedintei CGMB, ca va sustine un amendament conform caruia pentru vehiculele cu norma de poluare Euro 4 vigneta Oxigen sa fie introdusa...

- Persoanele care locuiesc in centrul Capitalei și au mașini sub Euro 3 ar putea fi amendați daca nu renunța la mașina sau nu o inlocuiesc cu una mai noua, potrivit proiectului prin care se dorește implementarea taxei Oxigen.Proiectul modificat de Primarie, prevede ca mașinile sub Euro 5, indiferent…

- Universitatea Cluj a anunțat, luni, ca a ajuns la o ințelegere cu antrenorul Cristian Dulca privind rezilierea de comun acord a contractului. Tehnicianul fusese numit in funcție la inceputul sezonului actual, anunța MEDIAFAX.Decizia conducerii Universitații Cluj vine la doua zile dupa ce formația…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat luni ca ia in calcul o serie de modificari la proiectul de hotarare care vizeaza introducerea vinietelor electronice pentru utilizarea drumurilor publice din Capitala,...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, luni, ca vor interveni unele modificari in cadrul proiectului Oxigen prin care se doreste inlaturarea poluarii din Bucuresti. Vinieta se va plati in functie de normele de poluare ale autoturismelor si nu in functie de locul in care sunt inmatriculate.…

- Vinieta Oxigen B este surpriza pregatita de Primaria Capitalei șoferilor din provincie. Aceștia ar putea fi nevoiți sa plateasca 10 lei pe zi pentru dreptul de a circula prin București. In același, timp mașinile care polueaza vor avea accesul interzis in centrul Capitalei.

- Miercuri, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat un proiect prin care, de la 1 ianuarie 2020, masinile care nu sunt inmatriculate in Bucuresti sau Ilfov vor putea intra in Capitala doar dupa plata unei viniete. Masinile sub Euro 3, indiferent unde sunt inmatriculate, nu vor avea acces…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, un proiect prin care, de la 1 ianuarie 2020, toate vehiculele care nu sunt inmatriculate in Bucuresti sau Ilfov vor putea intra in Capitala numai dupa achitarea unei viniete. De asemenea, toate autovehiculele sub Euro 3, indiferent unde sunt inmatriculate,…