Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, a anunțat, duminica, ca a avut probleme de sanatate pe care le-a depașit cu ajutorul medicilor de la Spitalele Colentina și Cantacuzino. Intr-un mesaj postat pe Facebook, Gabriela Firea le mulțumește medicilor și familiei.

- Gabriela Firea a ajuns la spital, in urma unor probleme de sanatate. Primarul Capitalei a marturist ca a fost tratata de medicii de la doua instituții medicale din București, și le-a mulțumit acestora pe Facebook pentru ajutor. Gabriela Firea nu a dat detalii despre suferințele prin care a trecut, dar…

- Gabriela Firea a suferit o afectiune gastro-intestinala acuta, care a necesitat o operatie laparoscopica si tratament, potrivit unor surse avizate. Edilul Capitalei anunta, printr-o postare pe Facebook, ca a avut probleme de sanatate, sustinand ca s-a tratat la spitalele Colentina si Ion Cantacuzino."Unele…

- Primarul General al Municipiului Bucuresti, Gabriela Firea a avut probleme de sanatate. Edilul a tinut sa le multumeasca medicilor de la spitalele Cantacuzino si Colentina pentru ca a trecut cu bine peste problemele de sanatate. "Unele incercari care apar in calea vietii noastre sunt prea dificile pentru…

- „Unele incercari care apar in calea vietii noastre sunt prea dificile pentru a putea fi depasite de unul singur. Dumnezeu ne ajuta sa fim inconjurati de oameni care sa ne ridice. Multumesc celor care mi-au fost alaturi in problema de sanatate pe care am avut-o, in toata aceasta perioada. Multumesc echipelor…

- Gabriela Firea anunta, printr-o postare pe Facebook, ca a avut probleme de sanatate, sustinand ca s-a tratat la spitalele Colentina si Ion Cantacuzino.Citeste si Focuri de ARMA pentru oprirea unui șofer - Barbatul a reușit sa fuga dupa ce a lovit o mașina de poliție "Unele incercari…

- Gabriela Firea a avut probleme medicale. "Unele incercari care apar in calea vietii noastre sunt prea dificile pentru a putea fi depasite de unul singur. Dumnezeu ne ajuta sa fim inconjurati de oameni care sa ne ridice. Multumesc celor care mi-au fost alaturi in problema de sanatate pe care am avut-o,…

- Adrian Alexandrov a afirmat, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca „nu și-a pierdut speranța” privind eliberarea iubitei sale, Elena Udrea. Fostul ministru a fost eliberat chiar in ajunul Craciunului din inchisoarea din Costa Rica, unde a fost incarcerata pe 3 octombrie. „In urma cu 2 saptamani, postam…