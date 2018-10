Stiri pe aceeasi tema

- "Problema traficului nu trebuie sa aiba culoare politica si cred ca trebuie sa avem consens si un subiect comun - cel al ameliorarii problemelor din trafic - in perspectiva politica (...) Primul proiect se refera la mobilitate si la reducerea poluarii (...) Navetistii care vin din zona limitrofa…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat la Digi24 ca este urmarita. S a intamplat inclusiv ieri, cand a mers cu copiii la un loc de joaca. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spunea ieri ca nu a spionat o pe Gabriela Firea, pentru ca "nu are un serviciu de spionaj". "Ieri am fost cu masina…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, vineri, o scrisoare deschisa membrilor PSD, transmitand in document ca nu are un razboi cu Liviu Dragnea, ca nu se pune problema unei alegeri intre ea si liderul PSD, precizand totodata ca refuza sa ia in calcul excluderea din partid.

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a mentionat ca el atrage atentia de un an si jumatate asupra problemelor care sunt semnalate in aceste zile de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustinand ca ceea ce spune aceasta este adevarat. "Eu spun de un an si jumatate niste lucruri. Dupa aceea le-a…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca are informatii ”certe” ca este spionata de catre Liviu Dragnea care ii urmareste activitatea, dar urmareste si sediul Primariei in care lucreaza, titreaza News.ro. ”Am informatii certe ca ma spioneaza, imi urmareste activitatea,…

- Gabriela Firea a afirmat, dupa audierile de la Parchetul General, ca intrebarile au fost legate de mitingul din 10 august, mai exact despre autorizarea protestului. "Am adus si inscrisuri in sustinerea afirmatiilor mele", a spus primarul Capitalei. "A fost vorba de elemente care sunt in responsabilitatea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit, miercuri, despre situatia proiectelor de infrastructura demarate de Primarie. „Primul proiect pe care vreau sa vi-l aduc in atentie este strapungerea...