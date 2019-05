Gabriela Firea, prima REACȚIE după anunțul lui Liviu Dragnea “Consider ca PSD, in forurile statutare, trebuie sa-si decida candidatul la prezidentiale. Nu mi-am dorit si nu imi doresc sa preiau conducerea PSD. Nu mi-am dorit si nu imi doresc sa candidez la Presedintie. Imi doresc, insa, sa am sanatate si sustinere, sa finalizez cu bine proiectele pentru Bucuresti. PSD va trebui sa depuna eforturi, in perioada urmatoare, sa recapete increderea romanilor, sa se reorganizeze, sa se relanseze si abia apoi sa-si voteze candidatul pentru alegerile prezidentiale. Am vazut si eu, ca toata tara, procentele de la exit-poll. Nu sunt surprinsa! Este o consecinta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

