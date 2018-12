Stiri pe aceeasi tema

- In ceea ce privește bugetul Municipiului București, deși pare mare raportat la celelalte unitați administrativ teritoriale, și necesitațile sunt pe masura, mai ales in condițiile unor programe absolut necesare, cum ar fi innoirea flotei de vehicule pentru transportul public, reducerea poluarii, consolidarea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca eventuala renuntare la mecanismul de echilibrare a bugetelor marilor orase, aplicat anul acesta, ar avea un impact negativ major asupra comunitatilor locale, primariile urmand a fi puse in imposibilitatea de a-si continua planurile de investitii…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, va supune aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la urmatoarea sedinta, suplimentarea proiectului "O sansa pentru cuplurile infertile - FIV1", prin care Municipalitatea acorda sprijin financiar de circa 3.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a trimis o scrisoare catre bucureșteni, in care le explica acestora care sunt obiectivele sale prioritare. In scrisoare, Firea explica și care sunt piedicile pe care le pune Guvernul in vederea realizarii acestor obiective.Citește și: Chef de…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, insotita de o delegatie de specialisti va efectua incepand cu data de 5 noiembrie o vizita oficiala in capitala Spaniei, la Madrid, la invitația omoloagei sale Manuela Carmena Castrillo.Cele doua vor semna un Memorandum de cooperare intre cele…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi, ca nu va ceda niciunui santaj, cu toae ca institutia pe care o conduce si companiile municipale sunt vizate de numeroase controale de la institutii care au in frunte persoane apropiate de LIviu Dragnea.