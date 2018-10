Gabriela Firea: Nu sunt de acord cu sex-shopurile de pe Bulevardul Magheru

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat, vineri, ca a colaborat foarte bine, pana in prezent, cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, precizand ca va avea "aceeasi abordare" cu aceasta si in continuare. "Eu am colaborat foarte bine cu doamna Firea, am avut o deschidere totala.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a continuat marți seara, intr-o emisiune la TVR1, acuzațiile la adresa lui Liviu Dragnea, spunand despre liderul PSD ca in ședințele de partid este numai "lapte și miere", dar in subterane și in intalnirile pe care le are cu doar cațiva apropiați deciziile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, i-a reprosat lui Liviu Dragnea ca nu a luat nici macar cuvântul în timpul CExN al PSD, când i-a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, moment în care a afirmat ca prima optiune

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a afirmat sambata ca este "preocupata si indurerata" de faptul ca nu se fac progrese in domeniul administrativ, precizand ca exista grupuri de lucru interministeriale care "se fac ca lucreaza" de prea mult timp. "Eu sunt preocupata…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca in Capitala vor fi realizate 11 pasarele ciclo-pietonale, in zone cu circulatie rutiera intensa,...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a aprobat mitingul Diasporei de pe data de 10 august, la care organizatorii au anuntat prezenta a unui milion de persoane. Traficul va fi restrictionat pe mai multe strazi din jurul Pietei Victoriei din Capitala.